Les ministres israéliens et palestiniens rencontreront leurs homologues européens pour promouvoir la paix à Gaza

Mises à jour en direct : suivez les dernières actualités Israël-Gaza

Les ministres des Affaires étrangères d’Israël et de la Palestine rencontreront séparément les dirigeants européens à Bruxelles lundi alors que les pays occidentaux font pression pour un cessez-le-feu dans les combats qui ont tué plus de 25 000 personnes à Gaza.

Les ministres des Affaires étrangères des 27 États membres de l’UE devraient d’abord rencontrer Israël Katz avant de rencontrer son homologue de l’Autorité nationale palestinienne Riyad Al Maliki.

Un haut responsable européen a déclaré à l’AFP qu’il n’y avait aucune percée attendue lundi dans le “ballet complexe” de la diplomatie.

“L’idée est d’avoir une discussion approfondie avec tous les participants, Israéliens, Palestiniens, Arabes, pour échanger des points de vue et essayer de mieux comprendre où en est chacun”, a déclaré le responsable.

Katz et Al Maliki prendront également la parole séparément lors de la réunion du Conseil des affaires étrangères de l’UE, à laquelle participeront des représentants de l’Arabie saoudite, de la Jordanie, de l’Égypte et du reste de la Ligue arabe.

L’UE a imposé vendredi des sanctions à six personnes pour avoir financé le Hamas, que le bloc a désigné comme organisation terroriste. Il prépare des mesures similaires contre les colons israéliens de droite en Cisjordanie occupée.

Les pays européens devraient également former une mission navale en mer Rouge pour renforcer la sécurité contre les militants houthis du Yémen, qui se sont engagés à poursuivre leurs attaques contre les navires qu’ils soupçonnent d’avoir des liens avec Israël.

M. Katz se concentrera sur l’importance de vaincre le Hamas et de rapatrier les otages détenus à Gaza, selon le ministère israélien des Affaires étrangères.

Il a été ministre israélien de l’Energie avant de remplacer Eli Cohen au poste de ministre des Affaires étrangères le 1er janvier, dans le cadre de l’accord de coalition de partage du pouvoir du gouvernement.

En octobre, il a déclaré que ni l’électricité ni l’eau ne seraient fournies à Gaza, où vivent 2,3 millions d’habitants, jusqu’à ce que le Hamas rende les otages enlevés à Israël.

Dimanche, le ministère palestinien des Affaires étrangères a appelé l’UE et les États-Unis à reconnaître l’État palestinien « pour protéger la solution à deux États… considérant que la reconnaissance européenne et américaine de l’État palestinien est ce qui établit le lancement du processus de paix ».

Il a également condamné les propos antérieurs du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, les qualifiant de racistes et de « répétitions d’ambitions coloniales hostiles à la paix ».

« Il est temps pour la communauté internationale d’imposer des sanctions à Netanyahu et à sa coalition, et de le tenir pleinement et directement responsable de la spirale de guerres, de violence et de catastrophe humanitaire qui a frappé notre peuple », a déclaré le ministère palestinien des Affaires étrangères.

M. Netanyahu est resté ferme dans son rejet d’un État palestinien, défiant son allié le président américain Joe Biden et affirmant qu’Israël doit avoir un « contrôle sécuritaire » sur Gaza.

Alors que M. Biden a déclaré qu’une solution à deux États était possible sous M. Netanyahu, le Premier ministre israélien a déclaré jeudi que son pays « doit avoir un contrôle de sécurité sur l’ensemble du territoire à l’ouest du Jourdain ».

“C’est une condition nécessaire”, a-t-il déclaré. « Cela entre en conflit avec le principe de souveraineté, mais que faire ?

Mise à jour : 22 janvier 2024, 06h06