Les ministres israéliens d’extrême droite menacent de démissionner suite à la proposition de cessez-le-feu à Gaza

Itamar Ben-Gvir (à gauche) et Bezalel Smotrich rejettent l’accord de cessez-le-feu soutenu par les États-Unis

Deux ministres israéliens d’extrême droite ont menacé de quitter et d’effondrer la coalition gouvernementale si le Premier ministre Benjamin Netanyahu acceptait une proposition de cessez-le-feu à Gaza dévoilée vendredi par le président américain Joe Biden.

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir ont déclaré qu’ils étaient opposés à la conclusion d’un accord avant la destruction du Hamas.

Le Premier ministre lui-même a insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas de trêve permanente tant que les capacités militaires et gouvernementales du Hamas ne seraient pas détruites et que tous les otages seraient libérés.

La proposition en trois parties de M. Biden commencerait par un cessez-le-feu de six semaines au cours duquel les Forces de défense israéliennes (FDI) se retireraient des zones peuplées de Gaza. L’accord aboutirait à terme à la libération de tous les otages, à une « cessation des hostilités » permanente et à un vaste plan de reconstruction pour Gaza.

Mais dans un message publié samedi sur les réseaux sociaux, M. Smotrich a déclaré avoir déclaré à M. Netanyahu qu’il « ne ferait pas partie d’un gouvernement qui accepterait les grandes lignes proposées et mettrait fin à la guerre sans détruire le Hamas et ramener tous les otages ».

Faisant écho à ses propos, M. Ben-Gvir a déclaré que « l’accord… signifie la fin de la guerre et l’abandon de l’objectif de détruire le Hamas. Il s’agit d’un accord irresponsable, qui constitue une victoire pour le terrorisme et une menace pour la sécurité de l’Etat de Israël ».

La coalition de droite de M. Netanyahu détient une faible majorité au Parlement, s’appuyant sur une multitude de factions, dont le parti Otzma Yehudit (Pouvoir juif) de M. Ben-Gvir – qui détient six sièges – et le parti Sionisme religieux de M. Smotrich – qui détient sept sièges – pour conserver le pouvoir.

Mais Yair Lapid, l’un des hommes politiques de l’opposition les plus influents d’Israël, n’a pas tardé à offrir son soutien au Premier ministre en difficulté. Son parti Yesh Atid (Il y a un avenir) détient 24 sièges.

Il a déclaré que M. Netanyahu « dispose de notre filet de sécurité pour un accord d’otages si Ben-Gvir et Smotrich quittent le gouvernement ».

La dispute est survenue alors que des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Tel Aviv, appelant le gouvernement israélien à accepter le plan proposé par M. Biden. Ils ont également exigé la démission de M. Netanyahu. Des échauffourées ont éclaté entre les manifestants et la police, et certains manifestants auraient été arrêtés.

Dans une déclaration commune samedi, les médiateurs égyptiens, qatariens et américains ont exhorté Israël et le Hamas à « finaliser » l’accord proposé par M. Biden.

Les responsables ont déclaré qu’« en tant que médiateurs dans les discussions en cours pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages et des détenus », ils « appellent à la fois le Hamas et Israël à finaliser l’accord incarnant les principes énoncés par le président Joe Biden ».