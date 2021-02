Cela intervient alors que les discussions entre le Trésor, le n ° 10 et le ministère du Travail et des Pensions (DWP) se poursuivent sur l’avenir de la hausse, qui a été introduite au début de la pandémie de coronavirus pour apporter un soutien supplémentaire aux familles en difficulté.

Rishi Sunak, le chancelier, ferait pression contre les paiements supplémentaires, qui coûtent 6 milliards de livres sterling par an, devenant permanents malgré l’opposition intense de certains députés conservateurs, partis d’opposition et militants anti-pauvreté.

En réponse, le secrétaire au travail fantôme et aux retraites, Jonathan Reynolds, a déclaré L’indépendant: «La réduction prévue par le gouvernement de 1 000 £ par an pour des millions de familles portera un coup de marteau sur les finances familiales, ils devraient être honnêtes à ce sujet.

En janvier, le groupe de réflexion de la Resolution Foundation a également averti que des millions de personnes sont confrontées à la plus forte baisse du niveau de vie depuis une génération et que la décision de maintenir ou non l’augmentation des prestations «aidera à définir s’il s’agit d’un parlement de« nivellement »de la vie normes, ou faire monter la pauvreté ».

«C’est pourquoi nous avons ciblé notre soutien sur ceux qui en ont le plus besoin en augmentant le salaire vital, en dépensant des centaines de milliards pour préserver les emplois, en augmentant l’aide sociale de plusieurs milliards et en introduisant le programme de subventions d’hiver Covid de 170 millions de livres sterling pour aider les enfants et les familles à rester au chaud. et bien nourri pendant les mois les plus froids.