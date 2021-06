Les ministres interdisent les publicités de malbouffe à la télévision ou en ligne avant 21 heures pour lutter contre l’obésité – rapport

Les ministres vont de l’avant avec l’interdiction de la télévision ou des publicités en ligne pour la malbouffe avant le tournant de la télévision de 21 heures, selon les rapports.

Les petites entreprises seront exemptées de l’interdiction, qui fait partie des efforts de Boris Johnson pour lutter contre l’obésité, dans le cadre de plans qui doivent être dévoilés par le gouvernement jeudi, rapporte le Telegraph.

Les restaurants, les cafés et les boulangeries craignaient de ne pas pouvoir faire la publicité de leurs produits sur leurs propres comptes de médias sociaux si le gouvernement allait de l’avant avec les plans, qui ont été décrits dans le discours de la Reine.

Cependant, il est entendu que les petites entreprises de 249 employés ou moins seront exemptées de l’interdiction et autorisées à faire de la publicité pour des aliments riches en graisses, en sucre et en sel (HFSS).

Les restrictions pour les publicités en ligne s’arrêteront avant une interdiction totale, car elles ne s’appliqueront qu’à la publicité payante, selon le Telegraph.

conseillé

La Advertising Association s’est déclarée « consternée » par cette décision, ce qui signifie que les entreprises de produits alimentaires et de boissons ne seront pas en mesure de faire la publicité de « nouvelles innovations et reformulations de produits ».

Les restrictions seront appliquées par la Advertising Standards Authority, qui ordonnera aux entreprises qui enfreignent les règles de supprimer les publicités et de sanctionner potentiellement les récidivistes, ajoute le Telegraph.

Dans sa consultation initiale pour le déménagement, le gouvernement a cité une recherche publiée par Cancer Research UK en septembre 2019 qui suggère que près de la moitié de toutes les publicités alimentaires (47,6%) diffusées sur ITV, Channel 4, Channel 5 et Sky One concernaient des produits HFSS. Cela monte à près de 60% entre 18h et 21h – la période de pointe pour les enfants.

Une analyse de l’Obesity Health Alliance (OHA) a suggéré que la fin des publicités pourrait profiter aux enfants en supprimant l’équivalent de 150 millions de biscuits au chocolat ou de 41 millions de cheeseburgers par an de leur alimentation.

Un document d’information publié pour accompagner le discours de la Reine le mois dernier a exposé les plans, qui ont déjà été critiqués comme une « politique de chasse aux gros titres » plutôt que d’aider à réduire les taux d’obésité par les militants.

Sue Eustace, directrice des affaires publiques à la Advertising Association, a déclaré: «Nous voulons tous voir une population en meilleure santé et plus active, mais la propre analyse du gouvernement montre que ces mesures ne fonctionneront pas.

« Le nivellement de la société ne sera pas atteint en punissant certaines des industries les plus prospères du Royaume-Uni pour un effet minimal sur les niveaux d’obésité. »