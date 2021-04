Les ministres prévoient d’interdire l’achat d’animaux de compagnie avec de l’argent liquide pour tenter d’inverser l’augmentation des vols de chiens pendant le verrouillage, a-t-on rapporté.

Le courrier quotidien ont signalé que des fonctionnaires du ministère de la Justice, du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales chargés d’élaborer une nouvelle législation s’étaient inspirés d’une interdiction existante de vendre de la ferraille contre de l’argent.

Cela pourrait conduire à l’interdiction de la vente en espèces d’animaux de compagnie, selon le Poster.

L’indépendant a contacté les trois départements pour commentaires.

La mission du groupe de travail a été annoncée la semaine dernière, le gouvernement affirmant qu’il avait déjà entrepris «un travail énorme» sur la question. Les ministres ont reconnu la «grande détresse» causée par «la perte d’un animal de compagnie très apprécié», a déclaré un porte-parole.

La police a averti que les gangs criminels se tournaient vers le vol de chiens à la suite d’une énorme augmentation de la demande de chiots pendant la pandémie de coronavirus.

«Le coût d’un chiot a considérablement augmenté au cours de l’année écoulée, ce qui en fait un marché lucratif pour les criminels organisés», a déclaré le Conseil des chefs de la police nationale en février.

La police du Nottinghamshire est allée jusqu’à nommer un officier principal dédié à la lutte contre le vol d’animaux de compagnie.

Les libéraux-démocrates ont appelé à ce que le vol d’un chien devienne une infraction distincte. Actuellement, ces crimes sont traités en vertu de la Loi sur le vol parce que les animaux de compagnie sont considérés comme des biens.

Tim Farron, le porte-parole du parti pour l’environnement, a déclaré plus tôt ce mois-ci: «Le vol de chien devrait être un crime spécifique et traité avec beaucoup plus de gravité étant donné que nos animaux de compagnie font partie de nos familles.»