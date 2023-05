Les ministres insistent sur le fait qu’ils n’ont PAS signalé Boris Johnson aux flics à propos du nouveau scandale de la fête alors que ses alliés dénoncent la « chasse aux sorcières »

Les MINISTRES ont insisté aujourd’hui sur le fait qu’ils n’avaient PAS signalé Boris Johnson aux flics à propos d’un nouveau scandale de partygate.

L’ex-Premier ministre a de nouveau été renvoyé à la police pour d’autres allégations de violations du verrouillage à Chequers.

Boris Johnson fait face à un nouveau drame après avoir été signalé aux flics par le Cabinet Office pour une autre violation potentielle du verrouillage Crédit : AP

M. Johnson a remis ses journaux ministériels aux chefs du Cabinet Office avant l’enquête officielle sur Covid, qui doit débuter en octobre.

Dans une tournure extraordinaire des événements, ces journaux ont été transmis à la police du Met et de la vallée de la Tamise après que les fonctionnaires ont repéré ce qu’ils pensent être la preuve d’autres violations potentielles du verrouillage.

Les avocats fonctionnaires, qui représentent BoJo auprès du contribuable en tant qu’ancien chef du gouvernement, ont fini par devoir le dénoncer.

Des alliés furieux du Premier ministre ont qualifié cette décision de « chasse aux sorcières » à motivation politique.

Mais les responsables du Cabinet Office ont riposté aujourd’hui, insistant sur le fait qu’aucun ministre n’était impliqué dans la recherche des journaux et la transmission d’informations.

Ils ont fait valoir que les avocats du gouvernement étaient tenus de transmettre les informations.

Un porte-parole du Cabinet Office a déclaré: « Les ministres n’ont joué aucun rôle pour décider si les informations devaient être transmises à la police.

« La décision de contacter la police et la décision subséquente de partager l’information n’ont pas été prises par des ministres mais par des fonctionnaires agissant conformément au code de la fonction publique. »

BoJo licencie maintenant ses avocats nommés par le gouvernement.

Il a dit qu’il avait perdu confiance dans le Cabinet Office et voulait choisir lui-même qui le représenterait à l’enquête Covid.

Mais tout changement dans l’équipe juridique devra être approuvé par le Cabinet Office car il sera financé par les contribuables.

Dans une lettre à l’enquête Covid, Boris a déclaré: « Vous savez peut-être que je demande actuellement à de nouveaux avocats de me représenter dans l’enquête.

« Ce processus est bien engagé mais est entre les mains du Cabinet Office pour convenir du financement et d’autres arrangements pratiques. Je n’ai aucun contrôle sur le calendrier de ce processus.

« À ce jour, je ne suis pas représenté et mon équipe d’avocats a reçu pour instruction de ne me fournir aucun conseil. »

Cela survient alors que l’enquête Covid a menacé aujourd’hui de poursuivre le gouvernement à moins qu’il ne remette des copies non expurgées des échanges Whatsapp que Boris avait sur une discussion de groupe Covid-19 et avec 40 personnalités gouvernementales pendant la pandémie.

Ils veulent également jeter les yeux sur 24 des cahiers de Boris entre le 1er janvier 2020 et le 24 février 2022.

Le Cabinet Office a rejeté la demande jusqu’à présent, arguant que les textes flous sont « sans ambiguïté non pertinents » et constitueraient une « grave intrusion dans la vie privée » en raison de leur « nature informelle et conversationnelle ».

Lady Hallett, ancienne juge principale de la cour d’appel et présidente de l’enquête Covid, n’était pas du tout d’accord.

Elle a fait valoir: « Il y a des passages dans le matériel qui restent expurgés pour des raisons de » non-pertinence sans ambiguïté « que je considère comme étant en fait pertinents pour mon enquête et que je souhaiterais divulguer aux participants principaux. »

Rivka Goettlib, porte-parole de Covid-19 Bereaved Families for Justice UK, a déclaré: « Cette enquête doit établir les faits si elle veut tirer des leçons pour aider à sauver des vies lors de la prochaine pandémie, bravo à la baronne Hallet pour avoir résisté à la Cabinet Office à cette occasion.

« Il est scandaleux qu’ils pensent pouvoir dicter à une enquête indépendante quels messages WhatsApp de Boris Johnson ils peuvent voir. »

Un porte-parole du numéro 10 a déclaré aujourd’hui: « Il existe un processus établi pour examiner ces questions et ces processus sont en cours.

« Et il est juste que lorsque des inquiétudes surviennent, ces processus sont suivis. »