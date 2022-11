Les ministres grec et israélien de la Défense soulignent l’importance des relations

ATHÈNES, Grèce (AP) – Les ministres de la Défense d’Israël et de la Grèce ont souligné vendredi l’importance de maintenir des alliances solides pour faire face aux menaces mondiales et régionales, citant des défis tels que la guerre en Ukraine et les tensions persistantes en Méditerranée orientale.

“Le monde change”, a déclaré le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, après avoir rencontré à Athènes son homologue grec, Nikolas Panagiotopoulos. « Les implications de la guerre en Ukraine traversent les frontières nationales. La politique de l’extrémisme et du terrorisme a un impact sur les pays du monde entier.

Il a cité le programme nucléaire iranien et l’utilisation de drones iraniens par les forces russes en Ukraine comme preuve que l’agression présumée de la République islamique “continue d’être une grave menace pour la région et pour le monde”.

“Il est clair que les menaces mondiales que nous voyons aujourd’hui ne sont que les germes des défis qui se développeront et se développeront à l’avenir, affectant la sécurité nationale, l’approvisionnement alimentaire, l’immigration, les ressources énergétiques”, a déclaré Gantz.

Le mois dernier, Gantz s’est rendu dans la capitale turque, Ankara, devenant le premier haut responsable de la défense israélienne en plus d’une décennie à le faire, et signalant une possible reprise des liens de défense avec la Turquie.

Israël et la Turquie étaient autrefois de proches alliés régionaux, mais les relations sont devenues de plus en plus tendues sous le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui critique ouvertement la politique d’Israël envers les Palestiniens.

La Grèce entretient traditionnellement de bonnes relations avec Israël et les pays arabes du Moyen-Orient et cherche à renforcer ses alliances dans un contexte de tension accrue avec la Turquie voisine.

“Face aux changements mondiaux, il est de notre devoir de garantir que nos alliances … restent fortes et constantes”, a déclaré Gantz à Athènes, ajoutant qu’il était dans l’intérêt commun de la Grèce et d’Israël d’assurer la stabilité en Méditerranée orientale et au Moyen-Orient. Est.

La Grèce et la Turquie, toutes deux membres de l’OTAN, sont en désaccord depuis des décennies sur une série de questions, mais les relations se sont considérablement détériorées ces dernières années, en particulier sur les frontières maritimes de la Méditerranée orientale. Des responsables turcs de haut rang, dont Erdogan, ont proféré des menaces d’invasion à peine voilées.

“Le révisionnisme agressif est le plus grand défi auquel nous devons faire face dans notre région et représente un risque sérieux pour l’ordre international fondé sur des règles”, a déclaré Panagiotopoulos, le ministre grec de la Défense, citant en particulier l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Lors de leur rencontre vendredi, Panagiotopoulos a déclaré que lui et Gantz avaient réaffirmé « notre objectif commun et notre désir d’élargir (le) partenariat de défense stratégique entre la Grèce et Israël ».

Les deux pays organisent régulièrement des exercices et des entraînements militaires conjoints, et la Grèce a récemment lancé des opérations dans un nouveau centre international de formation de pilotes créé en partenariat avec Israël.

“Nous sommes déterminés à maintenir cet élan toujours croissant et aussi à enrichir notre coopération industrielle de défense”, a déclaré Panagiotopoulos.

Elena Becatoros, Associated Press