Les ministres font un compromis sur la prison pour les patrons voyous des médias sociaux afin d’éviter la révolte des conservateurs

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les patrons des médias sociaux qui ignorent ou bafouent délibérément les règles visant à protéger les enfants pourraient être emprisonnés en vertu de plans élaborés alors que Rishi Sunak cédait à la pression des rebelles conservateurs.

Le Premier ministre faisait face à une importante rébellion d’arrière-ban alors que 50 députés apposaient leur nom sur un amendement au projet de loi sur la sécurité en ligne qui rendrait les chefs de la technologie pénalement responsables s’ils n’empêchaient pas les mineurs de voir du contenu préjudiciable sur leurs plateformes.

Le plan de compromis proposé par la secrétaire à la Culture Michelle Donelan tiendrait les patrons responsables “d’une manière efficace et ciblée sur la sécurité des enfants”.

D’anciens ministres du cabinet, dont l’ex-ministre de l’Intérieur Priti Patel et l’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith, faisaient partie de ceux qui ont soutenu le changement du projet de loi sur la sécurité en ligne proposé par la députée conservatrice Miriam Cates.

C’est la troisième fois que M. Sunak recule face aux soulèvements sur ses bancs arrière depuis son entrée au n ° 10 en octobre, après avoir abandonné les parcs éoliens terrestres et les réformes de la planification du logement.

Mme Donelan a eu des entretiens avec les rebelles pour débattre du compromis et a déclaré aux députés qu’elle était “sympathique” à leurs objectifs.

Elle a déclaré que les propositions du gouvernement, basées sur le système utilisé en Irlande, introduiraient une responsabilité pénale pour les patrons qui ne se conforment pas à un avis de fin de violation de la loi.

L’amendement final du gouvernement “sera soigneusement conçu pour saisir les cas où les cadres supérieurs, ou ceux qui prétendent agir en cette qualité, ont consenti ou ont été de connivence en ignorant les exigences exécutoires, risquant de nuire gravement aux enfants”, a-t-elle déclaré.

« Les sanctions pénales, y compris l’emprisonnement et les amendes, seront proportionnelles à des infractions similaires.

“Bien que cet amendement n’affecte pas ceux qui ont agi de bonne foi pour se conformer de manière proportionnée, il donne à la loi des dents supplémentaires pour apporter des changements et garantir que les gens soient tenus responsables s’ils ne protègent pas correctement les enfants.”

Le changement de position du gouvernement est intervenu alors que le projet de loi sur la sécurité en ligne traversait ses dernières étapes aux Communes.

Le directeur général de la NSPCC, Sir Peter Wanless, a déclaré que la menace de poursuites pénales contre les cadres supérieurs donnerait au régulateur Ofcom « un outil puissant ».

“Les députés et les militants ont plaidé en faveur de la responsabilité des cadres supérieurs dans le cadre d’une réglementation en ligne efficace et nous sommes prêts à aider les ministres et les entreprises elles-mêmes à offrir une sécurité des enfants beaucoup plus efficace dès la conception”, a déclaré Sir Peter.

“Le NSPCC a plaidé pour la première fois en faveur de ce changement en février 2019 et bien que nous aurions préféré des progrès plus rapides, nous saluons le retour du projet de loi sur la sécurité en ligne à la Chambre des communes aujourd’hui – il s’agit d’une étape extrêmement importante pour faire du Royaume-Uni un endroit beaucoup plus sûr. pour que les enfants puissent aller en ligne.

Mme Donelan a également promis des changements pour sévir contre les passeurs qui utilisent les médias sociaux pour promouvoir les petites traversées en bateau à travers la Manche – les soi-disant «trafiquants TikTok».

Elle a déclaré que les groupes criminels organisés « utilisent de plus en plus les médias sociaux pour faciliter les passages des migrants ».

Le ministre a déclaré que “l’aide, la complicité, le conseil, la conspiration, etc., en publiant des vidéos de personnes traversant la Manche qui montrent que l’activité sous un jour positif pourrait être une infraction commise en ligne et relève donc de ce qui est un contenu illégal prioritaire”. .

“Le résultat de cet amendement serait donc que les plateformes devraient supprimer de manière proactive ce contenu”, a-t-elle ajouté.

La députée de Douvres, Natalie Elphicke, qui avait fait pression pour que le projet de loi contienne des mesures visant à empêcher les trafiquants d’êtres humains d’utiliser les médias sociaux, a salué cette décision.

Elle a déclaré: «Les traversées de petits bateaux ne sont pas seulement illégales, elles sont incroyablement dangereuses et des vies ont été perdues en mer.

« Nous devons utiliser tous les outils de la boîte à outils pour lutter contre l’immigration clandestine et l’esclavage moderne. Cet amendement fournit un autre outil dans la boîte à outils pour lutter contre les trafiquants de TikTok qui utilisent les médias sociaux pour exercer leur commerce criminel.

Le projet de loi a ensuite été approuvé par les Communes après avoir reçu une troisième lecture sans opposition, les travaillistes et le SNP appelant à de nouveaux changements lors de son examen à la Chambre des lords.