Les ministres font face à une contestation judiciaire concernant les réductions des investissements dans la marche et le vélo en Angleterre

Le gouvernement fait face à une contestation judiciaire de sa décision de réduire les investissements dans la marche et le vélo en Angleterre, au motif que cette décision a contourné les procédures judiciaires et risque de saboter les engagements concernant l’urgence climatique et la pollution de l’air.

Les avocats agissant pour le Réseau Action Transports (TAN), un groupe de campagne, ont écrit au ministère des Transports (DfT) pour demander officiellement une révision judiciaire des coupes annoncées en mars par Mark Harper, le secrétaire aux Transports.

L’action intervient à un moment périlleux pour Harper et son équipe, qui devraient faire face à de vives critiques plus tard cette semaine lorsque le National Audit Office publiera un rapport sur la stratégie plus large du DfT pour la marche et le vélo.

Bien que le gouvernement de Rishi Sunak reste officiellement engagé sur un objectif établi sous Boris Johnson que la moitié de tous les déplacements urbains devraient être effectués à pied ou à vélo d’ici 2030, Harper a annoncé une réduction de 50% de l’argent pour les déplacements actifs en Angleterre en mars.

Selon TAN, dont les avocats de Leigh Day ont envoyé une lettre juridique préalable à Harper, en dehors de Londres, le financement dédié aux voyages actifs en Angleterre ne sera que de 1 £ par personne et par an sur le reste du parlement actuel, contre un équivalent chiffres de 23 £ pour le Pays de Galles et de 58 £ en Ecosse.

l’annonce de Harper en mars, justifié sur la base de la situation économique turbulente, a déclaré que sur 710 millions de livres sterling promis pour les voyages actifs lors de l’examen des dépenses de 2021, seuls 100 millions de livres sterling de plus seraient dépensés, soit une réduction de 380 millions de livres sterling.

Alors que le DfT affirme que plus de 3 milliards de livres sterling sont dépensés pour les voyages actifs au cours de ce parlement, TAN affirme que ce chiffre inclut les budgets d’autres départements qui bénéficieront aux voyages actifs, sans preuve appropriée de la manière dont cela se produira.

Le groupe note que même si 3 milliards de livres sterling sont dépensés, cela reste bien inférieur aux estimations de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de 2030, selon certains experts. faisant valoir que jusqu’à 18 milliards de livres sterling seraient nécessaires. Même avant les coupes, les estimations officielles indiquaient que l’objectif de 2030 serait manqué.

La lettre juridique soutient que la décision de Harper de réduire les dépenses contrevient encore plus à ses obligations en vertu de la stratégie du gouvernement pour la marche et le vélo, et qu’une transition vers des déplacements plus actifs fait partie intégrante des objectifs nets zéro.

D’autres motifs de contestation sont que le fait de ne pas faire sortir plus de personnes des voitures signifiera que les ministres manqueront les objectifs d’amélioration de la qualité de l’air, et que les déplacements actifs sont un élément important des obligations en matière d’égalité.

Chris Todd, directeur de TAN, a déclaré que les réductions des voyages actifs risquaient d’être « le bloc Jenga qui fait que le climat, la qualité de l’air, le nivellement et les plans de santé s’effondrent ».

Il a déclaré: «Les objectifs juridiquement contraignants de réduction du carbone et de la pollution de l’air reposent sur de fortes augmentations de la marche et du vélo d’ici 2030. Mais les prévisions officielles prévoient que nous manquerons cette ambition d’un mile. Plutôt que d’augmenter les efforts, les ministres semblent délibérément saboter ces efforts.

TAN essaie de financer 40 000 £ pour payer l’affaire.

Le défi survient au milieu d’une inquiétude plus générale parmi les groupes de voyages actifs selon lesquels Harper et Sunak ont ​​un engagement minimal sur la question et préfèrent plutôt courtiser les gros titres liés à la culture de la guerre critiquant une supposée «guerre contre les conducteurs».

Lorsqu’une tranche de programmes de voyage actifs a été dévoilée en mai, des sources gouvernementales anonymes journaux informés que Harper s’était engagé à ne pas financer les quartiers à faible trafic et les programmes de filtrage des routes qui rendent la marche et le vélo plus sûrs.

Un porte-parole du DfT a déclaré: «Nous ne pouvons pas commenter d’éventuelles poursuites judiciaires. Nous nous engageons à fournir une infrastructure de voyage active qui permet à chacun d’intégrer des trajets plus sains dans sa vie quotidienne. C’est pourquoi nous investissons plus de 3 milliards de livres sterling dans les voyages actifs – plus que tout autre gouvernement.