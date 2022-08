Les ministres font face à un appel pour un fonds de sauvetage énergétique de 10 milliards de livres sterling pour sauver les petites entreprises britanniques

Au milieu des craintes croissantes que la flambée des prix de l’énergie force la fermeture généralisée des pubs, restaurants et magasins, les libéraux démocrates ont lancé un appel à un fonds de sauvetage de 10 milliards de livres sterling pour sauver les petites entreprises britanniques.

Le programme de soutien de style Covid du leader Ed Davey verrait 1,4 million de petites et moyennes entreprises (PME) offrir des subventions allant jusqu’à 50 000 £ pour les aider à payer leurs factures de gaz et d’électricité.

La proposition intervient après que les principales sociétés de pub et de brasserie ont déclaré que les bénéfices étaient «anéantis» par des hausses des prix de l’énergie pouvant atteindre 400% par rapport à 2020, tandis que les opérateurs de plats à emporter ont mis en garde contre une menace pour l’avenir des friteries et du curry du Royaume-Uni. Maisons.

Financé par une augmentation de 10 milliards de livres sterling des prélèvements sur les grandes banques, Sir Ed a déclaré que son plan aiderait à éviter que les rues commerçantes locales ne soient transformées en «villes fantômes».

Il a exigé une action du nouveau Premier ministre – soit Liz Truss, soit Rishi Sunak – dès le retour du Parlement de ses vacances d’été lundi.

S’exprimant lors d’une visite en Cumbrie lors de sa “tournée d’adieu” avant de quitter ses fonctions la semaine prochaine, Boris Johnson a insisté mercredi sur le fait que le gouvernement “fait énormément pour aider le secteur de la vente au détail” et que son successeur livrerait “incontestablement” un nouveau paquet de aide aux dépenses énergétiques.

Mais Sir Ed a déclaré: «Nos précieuses rues principales risquent d’être transformées en villes fantômes et les petites entreprises à travers le pays risquent d’être dévastées par des factures d’énergie qui montent en flèche, mais les ministres conservateurs ne semblent pas comprendre ou s’en soucier.

«Les magasins, pubs et restaurants locaux pourraient tous fermer leurs portes pour la dernière fois au cours des prochains mois, à moins que le gouvernement n’intervienne de toute urgence.

«Nous avons besoin d’un plan de sauvetage énergétique maintenant pour sauver la rue principale, sauver les petites entreprises et maintenir les prix bas pour les familles. Cela pourrait être financé en annulant les réductions d’impôt des conservateurs pour les grandes banques et en se concentrant plutôt sur le sauvetage de nos petites entreprises en difficulté.

“Il n’y a pas de temps a perdre. Le nouveau Premier ministre conservateur doit présenter une législation pour protéger les familles et les entreprises de la flambée des factures d’énergie dès le retour du Parlement lundi.

Dans le cadre des plans Lib Dem, toutes les PME britanniques pourraient demander des subventions pour couvrir jusqu’à 80% de l’augmentation de leurs factures d’électricité pendant un an.

Contrairement aux consommateurs d’énergie domestiques, les entreprises ne sont pas éligibles au plafonnement des prix de l’énergie, et nombre d’entre elles ont déclaré avoir reçu des augmentations considérables totalisant des dizaines de milliers de livres au cours des dernières semaines.

Le parti estime qu’un petit restaurant typique pourrait recevoir 10 000 £ pour une demande accrue de 12 500 £, avec des opérations plus importantes ou plus énergivores éligibles pour plus.

Le coût estimé à 10 milliards de livres sterling du programme serait couvert en annulant les réductions d’impôts prévues pour les grandes banques, qui voient actuellement leurs bénéfices augmenter parallèlement à la hausse des taux d’intérêt.

Cela comprendrait l’annulation de la réduction de 8 à 3 % de la surtaxe bancaire qui doit actuellement prendre effet en avril 2023.

Le rétablissement de la surtaxe et de la taxe bancaire combinées aux niveaux de 2015 permettrait de lever 10,6 milliards de livres sterling sur quatre ans, ont déclaré les Lib Dems.

Le parti a déclaré que le plan de sauvetage réduirait le risque de récession en sauvant des milliers d’entreprises de la fermeture, en aidant à préserver les emplois et à maintenir les prix bas pour les consommateurs.