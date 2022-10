Les ministres exhortent les conservateurs à se rallier à Truss alors qu’une “embuscade du Cabinet est prévue sur les avantages”

Quatre ministres du Cabinet ont exhorté leurs collègues à se rallier à Liz Truss alors que le Premier ministre se bat pour stabiliser le navire conservateur après une semaine gâchée par des luttes intestines.

La ministre de l’Intérieur Suella Braverman, la chancelière du duché de Lancaster Nadhim Zahawi, la dirigeante des Communes Penny Mordaunt et le secrétaire à l’Environnement Ranil Jayawardena ont tous rédigé des articles appelant le parti à s’unir autour de son nouveau chef sous peine de se retrouver dans l’opposition.

Une source n ° 10 a déclaré que la « dure réalité froide » est que le parti doit « se mettre derrière Liz » ou se retrouver avec une « coalition monstrueuse du travail et du SNP », au milieu d’une profonde division dans les rangs conservateurs – avec des points d’éclair comprenant le bien-être et l’environnement.

Les ministres du Cabinet prévoient de tendre une embuscade au Premier ministre lors d’une réunion mardi pour exiger qu’elle exclut d’augmenter les prestations en fonction des salaires plutôt que de l’inflation, selon Le Sunday Times.

Dans les coulisses, les briefings anonymes amers se multiplient.

Le chancelier Kwasi Kwarteng, un allié de longue date de Truss, aurait estimé ses chances de survie à “seulement 40-60” lundi – bien qu’il nie les propos.

Selon certaines rumeurs, l’ancien secrétaire aux Transports, Grant Shapps, qui a soutenu le rival de Mme Truss, Rishi Sunak, pour la direction conservatrice, se propose de devenir Premier ministre par intérim.

Un rapport contenait des mots particulièrement durs pour Michael Gove, l’ancien ministre du Cabinet étant qualifié de “sadique” après avoir aidé à forcer le revirement humiliant du chancelier sur la fiscalité lors de la conférence annuelle du parti.

Pendant ce temps, un nouveau sondage d’Opinium pour le Observateur a mis la cote d’approbation personnelle de Mme Truss à moins 47 et celle de M. Kwarteng à moins 51.

Mme Braverman, qui a exprimé deux fois cette semaine un point de vue qui risquait de la mettre en désaccord avec la politique du gouvernement, a utilisé son article dans le Soleil le dimanche pour mettre en garde contre « les scissions et les retombées » au sein du Parti conservateur.

Elle a écrit: «Ceux qui travaillent avec les travaillistes pour saper notre Premier ministre mettent en danger les chances de victoire des conservateurs aux prochaines élections.

“Donc, le choix pour mes collègues et pour nous est simple : Back Liz ou obtenir Keir Starmer, main dans la main avec Nicola Sturgeon.”

Mme Braverman avait précédemment déclaré qu’elle était “déçue” par le revirement sismique de mi-conférence sur la réduction de l’impôt sur le revenu pour les plus hauts revenus, et a accusé des rebelles comme Michael Gove d’avoir organisé un “coup d’État”.

Mais elle a également exprimé ses propres opinions quelque peu discordantes sur des questions de politique gouvernementale ces derniers jours, affirmant qu’elle avait des «réserves» quant à l’assouplissement des contrôles d’immigration dans le cadre de tout accord commercial avec l’Inde, et suggérant que le Royaume-Uni devrait quitter la Convention européenne sur les droits de l’homme. Droits.

Dans son article pour le Courrier le dimancheM. Zahawi a admis que le gouvernement n’avait pas bien compris “l’ensemble du paquet” en ce qui concerne son plan de croissance, avec un clin d’œil à la baisse du taux de 45% pour les revenus supérieurs à 150 000 £.

Mais il a tiré une ligne sous l’affaire en écrivant: “Une autre grande décision, c’est fait.”

“C’est la marque du leadership du Premier ministre”, a-t-il déclaré. “Elle a écouté et a décidé de se concentrer sur ce qui compte le plus : l’essentiel de notre plan pour faire bouger la Grande-Bretagne.”

Il a insisté sur le fait que « le moment est venu » pour les conservateurs de se rallier à Mme Truss, avertissant que l’alternative – un gouvernement travailliste « soutenu » par le SNP – est « au-delà de toute préoccupation ».

“Nous ne pouvons pas permettre que les clés du Royaume tombent entre leurs mains”, a-t-il déclaré. “C’est pourquoi mes collègues conservateurs doivent garder notre sang-froid.”

M. Zahawi a déclaré que les députés conservateurs devraient soutenir leur chef, et non “travailler contre elle”, car il a averti que “la division n’entraînera que dérive, retard et défaite”.

Mme Mordaunt, qui a publiquement soutenu l’augmentation des prestations en fonction de l’inflation malgré l’absence d’un tel engagement de la part du gouvernement, a également mis en garde contre une division au sein des rangs du parti.

Écrire dans Le télégraphe du dimancheelle a déclaré que Mme Truss avait “reconnu que des erreurs avaient été commises” avec le mini-budget et “avait agi” en conséquence.

« N’importe qui peut saluer les caméras. N’importe qui peut être tout pour tout le monde. C’est la partie facile », a déclaré Mme Mordaunt.

«Vous mesurez les dirigeants lorsqu’ils sont sur le ring éblouis par les lumières des médias prenant coup après coup et prenant les décisions difficiles requises.

“Tous mes collègues ont un rôle à jouer dans la prestation pour le peuple britannique. Nous avons besoin de tous les talents pour aider notre nation maintenant. La division ne fera que jouer le jeu de ceux qui emmèneraient notre pays dans la mauvaise direction.

M. Jayawardena a colporté un message similaire dans son propre article pour L’express du dimanche, disant que les collègues doivent «se mettre derrière» le PM et «livrer, livrer, livrer».

« Un échec à le faire entraînera une coalition du chaos – un gouvernement travailliste, soutenu par le SNP et les Lib Dems », a-t-il déclaré.

“Nous devons soutenir Liz Truss – ou mettre Keir Starmer dans la poche de Nicola Sturgeon.”

Ailleurs, Boris Johnson serait “plein d’énergie” et ne montrerait “absolument aucune amertume” après le renversement de son poste de Premier ministre.

L’ancienne secrétaire à la Culture, Nadine Dorries, qui a choisi de retourner à l’arrière-ban lorsque Mme Truss a pris les rênes au n ° 10, a déclaré que l’ex-Premier ministre « balançait une batte de cricket » lorsqu’elle est allée le voir plus tôt cette semaine.

Il “n’avait même pas regardé” le discours de Mme Truss à la conférence du Parti conservateur, a déclaré Mme Dorries, et semblait “heureux et très détendu”.

L’ex-ministre a également critiqué la trajectoire actuelle du gouvernement, avertissant que Mme Truss a commis de “grosses erreurs” au cours de ses premières semaines de mandat et suggérant que les conservateurs risquent de perdre les prochaines élections à moins que le Premier ministre ne change de cap.

Elle a dit Les temps elle est « loyale » au parti et à ses électeurs, mais a affirmé que les partisans conservateurs sont devenus « privés de leurs droits » car « nous leur avons enlevé tout ce pour quoi ils ont voté et la personne pour laquelle ils ont voté ».