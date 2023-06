Les ministres européens de la Défense discutent à Paris de la manière de mieux défendre l’espace aérien du continent

PARIS (AP) – Les ministres de la Défense et d’autres représentants d’une vingtaine de pays européens tiendront une conférence à Paris lundi sur la façon de mieux défendre l’espace aérien européen, une question de longue date qui prend une nouvelle urgence en raison de la guerre de la Russie en Ukraine.

Les pourparlers comprendront le combat anti-drone et la défense antimissile balistique, ont déclaré les organisateurs français, notant que l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Moscou a montré l’importance et l’efficacité de ces équipements. La dissuasion des armes nucléaires sera également à l’ordre du jour.

La liste des pays participant à la conférence, y compris le nombre exact, n’a pas été rendue publique par le ministère français de la Défense.

Avec l’aide des armes occidentales et une expérience croissante, les systèmes de défense aérienne de l’Ukraine ont fait de grands progrès depuis le début de la guerre l’année dernière, sauvant des infrastructures et des vies et empêchant la Russie d’atteindre la supériorité aérienne.

« Il est donc nécessaire que les Européens réfléchissent collectivement et stratégiquement aux menaces venant du ciel », a déclaré un responsable français sous couvert d’anonymat conformément aux pratiques habituelles du gouvernement.

La réunion d’une journée se déroule en marge du salon du Bourget, le plus grand événement mondial consacré à l’industrie aéronautique et spatiale qui s’ouvre lundi. Le président français Emmanuel Macron prononcera le discours de clôture de la conférence dans la soirée.

La France a ouvertement critiqué les plans menés par l’Allemagne pour améliorer les capacités européennes de défense aérienne. Le soi-disant projet européen Sky Shield, lancé à la fin de l’année dernière, est composé de 17 nations européennes dont le Royaume-Uni – mais pas la France. Il est destiné à être intégré aux systèmes de défense aérienne et antimissile de l’OTAN.

Le gouvernement français estime que le projet ne préserve pas suffisamment la souveraineté européenne, car il devrait être largement basé sur l’industrie américaine et israélienne. Berlin a notamment déclaré qu’il achèterait des missiles Patriot de fabrication américaine.

Le plan dirigé par l’Allemagne « a des limites », a déclaré le responsable français, ajoutant que la conférence de lundi proposerait une « approche plus globale ». Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, participera à la réunion.

Le système français Mamba fait déjà partie de la défense aérienne et antimissile intégrée de l’OTAN.

La défense a été une pomme de discorde récurrente entre les deux pays, la France se plaignant que l’Allemagne n’en faisait pas assez dans ce domaine depuis des années – jusqu’à ce que la guerre en Ukraine conduise Berlin à annoncer une augmentation majeure des dépenses militaires.