Les ministres envoient un soutien supplémentaire au Grand Manchester et au Lancashire pour lutter contre la variante Delta

Le gouvernement doit fournir un soutien supplémentaire au Grand Manchester et au Lancashire pour faire face à une augmentation des cas de la souche de coronavirus Delta identifiée pour la première fois en Inde.

Les mesures comprendront des tests supplémentaires, ainsi que des tests supervisés en milieu scolaire et un soutien militaire.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que l’approche avait déjà fonctionné dans le sud de Londres et à Bolton.

Les ministres ont également étendu leurs conseils de « minimiser les voyages » pour inclure le Grand Manchester et le Lancashire.

Et les directeurs locaux de la santé publique auront le pouvoir discrétionnaire de réintroduire les masques faciaux dans les zones communes des écoles s’ils décident qu’ils sont appropriés.

M. Hancock a annoncé le soutien renforcé alors qu’il déclarait aux députés que le gouvernement était confronté à une « décision difficile » quant à la levée ou non des restrictions de verrouillage restantes à travers l’Angleterre le 21 juin.

Il a également lancé un appel à ceux qui vivent dans le Grand Manchester et le Lancashire pour se faire tester et se faire vacciner contre le coronavirus dès qu’ils sont éligibles, ajoutant « parce que c’est notre moyen de sortir ensemble de cette pandémie ».

Les statistiques officielles publiées hier ont montré qu’un petit nombre de personnes hospitalisées avec la souche indienne du virus ont reçu deux doses du vaccin.

L’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt a suggéré que tout retard de la feuille de route de l’Angleterre pour lever le verrouillage ne durerait que quelques semaines, en raison du succès du programme de vaccination.

M. Hancock a déclaré aux députés: «Nous fournissons un ensemble de soutien renforcé, basé sur ce qui se passe à Bolton, pour aider le Grand Manchester et le Lancashire à faire face à l’augmentation de la variante Delta que nous constatons là-bas.

« Cela comprend des équipes d’intervention rapide, des tests supplémentaires, un soutien militaire et des tests supervisés à l’école. »

« Je veux encourager tout le monde à Manchester et dans le Lancashire à proposer les tests », a-t-il ajouté.

«Nous savons que cette approche peut fonctionner, nous l’avons vue fonctionner dans le sud de Londres et à Bolton pour arrêter une augmentation du nombre de cas.

«Il s’agit de la prochaine étape de la lutte contre la pandémie à Manchester et dans le Lancashire et bien sûr, il est essentiel que les gens de ces régions, comme partout ailleurs, se manifestent et obtiennent le jab dès qu’ils sont éligibles car c’est notre moyen de sortir de cette pandémie ensemble. »

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: « Nous voulons fournir le paquet de soutien qui a été efficace à Bolton à une zone plus large … pour s’attaquer aux cas de la variante Delta. »