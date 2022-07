Les ministres envisagent d’empêcher les enfants de faire des folies en jouant à des jeux informatiques

LES MINISTRES veulent renforcer les garanties pour empêcher les enfants de faire des folies en jouant à des jeux informatiques.

Ils ont dit aux entreprises technologiques de prendre des mesures pour empêcher les joueurs d’effectuer des achats dans le jeu, appelés boîtes à butin, sans l’autorisation parentale.

Les ministres veulent renforcer les garanties pour empêcher les enfants de faire des folies Crédit : Alamy

Nadine Dorries dit que les parents devraient avoir l’esprit tranquille pendant que leurs enfants jouent Crédit : Getty

Les joueurs peuvent acheter des objets tels que des pouvoirs supplémentaires pour améliorer les performances de leurs jeux préférés.

Mais les preuves suggèrent que les acheteurs de loot box sont plus susceptibles d’avoir des problèmes de jeu.

De nouvelles lois sont menacées si les sociétés de jeux ne font pas assez pour protéger les enfants.

Des plates-formes telles que la Xbox exigent déjà une autorisation parentale pour les moins de 18 ans pour dépenser de l’argent dans les jeux.

L’intervention a été faite suite à l’appel à témoignages du gouvernement sur le sujet lancé pour la première fois en 2020.

La secrétaire à la Culture, Nadine Dorries, a déclaré: «Nous voulons empêcher les enfants de faire des folies en ligne sans le consentement de leurs parents, stimulés par des achats dans le jeu comme des loot-boxes.

“Les sociétés et les plateformes de jeux doivent faire plus pour garantir que les contrôles et les limites d’âge sont appliqués afin que les joueurs soient protégés contre les risques de jeu.

“Les enfants devraient être libres de jouer en toute sécurité, tout en offrant aux parents et aux tuteurs la tranquillité d’esprit.”

Le Dr Jo Twist, directeur général de l’organisme commercial britannique Ukie, a déclaré: “En tant qu’industrie responsable, nous nous sommes engagés à explorer d’autres moyens d’aider les joueurs et les parents à s’appuyer sur notre travail existant pour développer et sensibiliser au contrôle parental.”

L’industrie du jeu vidéo a contribué à hauteur de 2,9 milliards de livres sterling à l’économie en 2019, contre seulement 400 millions de livres sterling en 2010.