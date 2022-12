Les ministres en chef de tous les États seront invités à la Coupe du monde de hockey 2023

Le ministre en chef Naveen Patnaik a présidé une réunion multipartite au centre des congrès de Lok Seva Bhawan pour s’assurer que la prochaine Coupe du monde de hockey masculin 2023 qui sera organisée par Odisha soit un grand succès. Présidant la réunion, le ministre en chef Naveen Patnaik sollicite la coopération de tous les partis politiques pour le succès du festival sportif à Odisha.

Le ministre en chef a annoncé que les ministres en chef de tous les États seront invités à participer au programme de la Coupe du monde de hockey 2023. Le ministre en chef a remercié le gouvernement indien, en particulier le Premier ministre, Narendra Modi, pour la coopération du gouvernement central dans la préparation de la Coupe du monde de hockey. L’honneur d’Odisha et de tout le pays est impliqué dans l’organisation de la Coupe du monde de hockey. C’est pourquoi le Premier ministre a demandé à tout le monde de travailler ensemble. Les dirigeants de divers partis politiques ont participé à la discussion et ont exprimé leur gratitude pour les efforts du gouvernement en faveur du développement du sport, affirmant que l’organisation de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive a renforcé la réputation d’Odisha dans le monde.

Le ministre de l’Éducation de l’Union, Dharmendra Pradhan, a félicité le gouvernement de l’État pour un tel arrangement et a exprimé son opinion que tout le monde devrait travailler ensemble pour que 100 olympiens puissent sortir d’Odisha à l’occasion de la célébration du centenaire de la formation d’une province distincte d’Odisha en 2036. de cela, y compris des événements rares comme accueillir la coupe du monde de hockey deux fois de suite dans le programme scolaire, impliquer les citoyens pour la propreté des deux Bhubaneswar-Rourkela, promouvoir les sports locaux, marquer le chemin de fer Rourkela-Bhubaneswar pour le hockey, etc. en fournissant toutes sortes du soutien du gouvernement central.

Le ministre de l’Union, Dharmendra Pradhan, a déclaré que «le sport est un élément prioritaire de la gouvernance du Premier ministre Modi. Je suis tellement heureux qu’Odisha organise la Coupe du monde de hockey consécutivement pour la deuxième fois. Le ministre en chef d’Odisha nous a tous invités à une réunion. Je pense à ce genre d’événement en marge du moment où l’Inde est à la tête du G-20. C’est une belle coïncidence que nous organisions la Coupe du Monde de Hockey internationale. L’Inde a l’ambition de parrainer et d’organiser les Jeux olympiques dans cette direction. Le tournoi de hockey de cette année est un grand pas en avant. Je souhaite plein succès à cet événement. Cette année, l’ONU a reconnu la demande de l’Inde comme l’année du mil. Je demande au ministre en chef d’Odisha de réserver des plats à base de mil aux invités internationaux de manière à ce que l’année du mil se justifie”.

Le chef du parti Congress MLA Narsingh Mishra a déclaré qu’il proposait de construire des stades de hockey dans tous les districts de l’État. Entre autres, le vice-président du parti du Congrès, M. Santosh Singh Saluja, le vice-président du parti Biju Janata, Prasanna Acharya et Devi Prasad Mishra, le secrétaire organisationnel du BJD, Pranab Prakash Das, le président de l’État du BJP, Sameer Mohanty, le chef du CPI, Ramakrishna Panda, le Cong MLA Taraprasad Bahinipati, MLA. Laxman Munda, Alikishore Patnaik. Abhay Sahu, président d’État du Parti socialiste M. Ravi Behera, président d’État de l’AAP Nishikant Mahapatra et président de RJD Hemant Kumar ont participé à la réunion et ont partagé leurs opinions éclairées.

La vice-présidente du BJD, Prasanna Acharya, a déclaré que “tout le monde a exprimé sa joie que le ministre en chef ait convoqué une réunion multipartite. Divers partis politiques ont participé à la réunion multipartite et ont exprimé leur opinion. Tout le monde a prié Jagannath pour l’organisation réussie du Hockey. Coupe du monde. Si le hockey est organisé avec succès dans l’État, la renommée d’Odisha augmentera non seulement dans l’État mais aussi dans le monde”

“Tous mes meilleurs vœux pour l’accueil réussi de la Coupe du monde de hockey à Odisha. Merci au premier ministre d’avoir organisé cette coupe du monde de hockey. Étant donné que la Coupe du monde de hockey est organisée pour la deuxième fois, il a été discuté de la manière de bien l’organiser. Tout le monde est satisfait des préparatifs jusqu’à présent”, a déclaré le député du Congrès Santosh Singh Saluja.

Les préparatifs pour le méga événement sportif ont atteint la phase finale et des efforts sont déployés pour s’assurer que les amateurs de hockey et les touristes du monde entier soient traités avec une bonne hospitalité pendant l’événement quadriennal. Les matchs se joueront au stade Kalinga à Bhubaneswar et au stade international Birsa Munda à Rourkela du 13 au 29 janvier 2023.

C’est pour la deuxième fois consécutive qu’Odisha accueille l’événement. Alors que Cuttack organisera une cérémonie d’ouverture étoilée, il y aura des séances de divertissement dans quatre autres villes Bhubaneswar, Rourkela, Berhampur et Sambalpur.

