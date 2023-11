Les ministres écossais refusent de se conformer au plan de grève du gouvernement britannique

M. Gray, secrétaire de cabinet chargé de l’économie du bien-être, du travail équitable et de l’énergie, a déclaré : « Les ministres s’opposent fermement à toute loi qui porte atteinte à l’activité syndicale légitime et ne respecte pas les principes du travail équitable.

“Nous continuerons donc à faire tout notre possible pour nous opposer à cette législation et ne coopérerons pas à l’établissement d’ordres de service minimum ici.”

En vertu de la Strikes (Minimum Service Levels) Act, les ministres britanniques peuvent fixer des niveaux de service minimaux pour les services ferroviaires, de santé, d’incendie et d’éducation, ainsi que pour la sécurité des frontières et le démantèlement nucléaire.

“Il y a six secteurs concernés, mais dans des domaines comme la santé et les ambulances ou les pompiers et l’éducation, ces domaines sont décentralisés et nous avons dit au gouvernement écossais que si vous ne souhaitez pas avoir un niveau de service minimum, cela dépend entièrement de lui. vous parce que c’est dévolu.