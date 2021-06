Les ministres du Nagaland et les députés chantent l’hymne gospel pour répandre l’espoir au milieu de la pandémie de Covid-19, la vidéo devient virale

Avec le verrouillage du coronavirus qui a suivi, les temps ont basculé pour des milliers de personnes à travers le monde. En ces temps dévastateurs, cependant, de bons samaritains de différents horizons continuent de se réunir pour essayer des moyens de garder le moral des gens. Lors d’un incident récent, un groupe de ministres et de députés du Nagaland s’est réuni pour chanter un hymne gospel pour remonter le moral des gens.

La vidéo présente le conseiller au développement urbain et aux affaires municipales, le Dr Nicky Kire, ministre de la planification et de la coordination Neiba Kronu, et conseiller du département de l’énergie Tovihoto Ayemi, et du député Toyang Chang. Pendant que les trois premiers jouaient de la guitare, M. Chang était à la batterie.

La vidéo a été partagée sur Twitter par le vice-ministre en chef du Nagaland du Nagaland Y Patton, qui a écrit : « Nous naviguons par temps orageux, mais cette chanson nous remonte le moral, nous rappelle que ce n’est pas pour toujours et nous donne l’inspiration pour nous battre. et sachez que le Tout-Puissant est avec nous. »

Depuis qu’elle a été partagée en ligne, la vidéo est devenue virale, recueillant des dizaines de likes et de réactions chaleureuses.

Étonnante! Que Dieu les bénisse. — TS∀NG☞sang (@pechungthuvuri) 16 juin 2021

WOW ️— Maddy_Girl 🇪🇸 (@Being_A_M_Z) 16 juin 2021

Peu importe que nous soyons des producteurs de pain ou des politiciens au quotidien, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous devons louer et adorer Celui dont nous respirons encore la miséricorde. Tout appartient à Dieu. Nous ne possédons rien d’autre que nos âmes. Alors aidez les pauvres nécessiteux en ces temps difficiles. Que Dieu vous bénisse tous 👍🙏— BJPKM NAGALAND (@BJPKMNagaland) 17 juin 2021

Compte tenu de la pandémie, le gouvernement du Nagaland a prolongé mercredi le verrouillage en cours à l’échelle de l’État jusqu’au 30 juin, a déclaré un haut responsable. Les restrictions devaient prendre fin le 18 juin.

« Le comité de haut niveau sur COVID-19 dirigé par le ministre en chef Neiphiu Rio, lors d’une réunion aujourd’hui, a décidé de prolonger le verrouillage jusqu’au 30 juin », a déclaré le co-porte-parole et conseiller du gouvernement, Mmhonlumo Kikon. Interrogé sur la raison de la prolongation, il a déclaré: « La situation COVID dans l’État s’améliore mais nous ne sommes toujours pas sortis du bois. Le taux de positivité est en baisse mais il doit descendre en dessous de cinq pour cent. En outre, nous devons inoculer plus de 50 pour cent des la population. » Il s’agit de la quatrième prolongation du confinement dans l’État depuis le 14 mai.

« Nous reconnaissons les inconvénients rencontrés par la population, mais étant donné les circonstances, nous devons continuer le verrouillage pour le moment », a déclaré Kikon. Il a déclaré que les groupes de travail de district sur COVID-19 élaboreront des assouplissements ou des restrictions plus strictes en fonction de la situation locale. .

