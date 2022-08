Les ministres doivent envisager des options drastiques si les fatcats énergétiques ne font pas baisser les prix

Casquette à la main

OH d’être une mouche sur le mur lorsque les fatcats de l’énergie sont convoqués par le chancelier Nadhim Zahawi pour justifier leurs profits scandaleux.

Nous espérons qu’il ne tombera pas dans des excuses boiteuses ou des plaidoiries spéciales sur le fait que ce n’est pas de leur faute que les factures montent en flèche.

Oh pour être une mouche sur le mur quand les fatcats de l’énergie sont convoqués par le chancelier Nadhim Zahawi pour justifier leurs profits scandaleux Crédit : Reuters

Le fait est que, alors que les ménages sont au bord de l’effondrement financier et que les factures se dirigent vers 4 400 £ PAR AN, les soldes bancaires des patrons du pouvoir deviennent de plus en plus gonflés.

Comme nous le révélons aujourd’hui, l’un des résultats possibles du sommet est une taxe sur les bénéfices exceptionnels plus stricte sur les bénéfices des entreprises énergétiques, afin de subventionner les factures.

Les énormes sommes que le propriétaire du gaz britannique Centrica a récoltées sont dues à la guerre de Poutine en Ukraine, et non à leur propre ingéniosité.

Il vaudrait mieux — sans parler d’être plus éthique — qu’ils baissent volontairement les prix, au lieu de les bloquer jusqu’au maximum autorisé sous le plafond.

Il semble cependant y avoir de grandes chances que cela se produise. Ils n’ont donc qu’à s’en prendre à eux-mêmes si les ministres envisagent des options drastiques.

Factures sans compagnons

Alors que les factures deviennent incontrôlables, les «experts» ne manquent pas sur les ondes pour exiger une action immédiate du gouvernement conservateur face à la crise énergétique.

Assez juste, vous pourriez penser. Sauf regardez qui ils sont.

Il y a Gordon Brown, dont l’incontinence fiscale a jeté des centaines de milliards sur la montagne de la dette du Royaume-Uni, et qui était une figure clé de l’administration New Labour qui n’a pas commencé à travailler sur de nouveaux réacteurs nucléaires.

Ou qu’en est-il de Sir Ed Davey, dont les propres Lib Dems se sont activement opposés à la construction de nouvelles centrales nucléaires en 2010 parce qu’elles ne seraient pas prêtes avant 2021 ou 2022 ? Comme un tel court-termisme semble insensé maintenant.

Ensuite, il y a le chef de la CBI, Tony Danker, qui saute dans le train en marche, qui, pas plus tard qu’en juin, exhortait à une fuite en avant vers des objectifs environnementaux nets zéro, malgré l’état de l’économie.

S’il y a une chose dont un pays fatigué n’a pas besoin, c’est de l’air chaud de ce terrain.

Travail d’aplomb

Les derniers à être touchés par une interdiction des tuyaux d’arrosage sont les 15 millions de clients de Thames Water.

C’est la même Thames Water qui n’a pas réussi à faire fonctionner une usine de dessalement de 250 millions de livres sterling à Londres, censée aider à lutter contre les sécheresses.

Il s’est également révélé incapable d’empêcher les eaux usées non traitées de se déverser dans nos rivières et perd scandaleusement un quart de son approvisionnement en eau à cause des fuites.

Pendant ce temps, la PDG Sarah Bentley – qui a récemment dit aux clients de prendre des douches plus courtes – a empoché 2 millions de livres sterling l’année dernière et est désormais fixée à 727 000 livres sterling de bonus.

À ce rythme, les patrons des compagnies de l’énergie et de l’eau vont bientôt commencer à donner une bonne réputation même aux politiciens.