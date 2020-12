Les rassemblements de Noël sont menacés après l’émergence d’une nouvelle souche de coronavirus.

Les restrictions sont censées être assouplies pour permettre à jusqu’à trois ménages de se réunir pendant cinq jours pendant la période des fêtes.

Mais les scientifiques craignent que cela ne puisse alimenter la nouvelle variante Covid qui pourrait être à l’origine d’une vague de cas dans le sud de l’Angleterre.

Des pourparlers urgents sont en cours à Whitehall sur l’opportunité de resserrer la réglementation en réponse. Une source a déclaré: « Les règles de Noël pourraient changer. »

Commentant la nouvelle souche Covid, Alan McNally, professeur en génomique évolutive microbienne à l’Université de Birmingham, a déclaré: «D’énormes efforts sont en cours pour caractériser la variante et comprendre son émergence.

«Il est important de garder une perspective calme et rationnelle sur la souche car il s’agit d’une évolution virale normale et nous nous attendons à ce que de nouvelles variantes apparaissent et disparaissent et émergent avec le temps.

« Il est trop tôt pour être inquiet ou non par cette nouvelle variante, mais je suis impressionné par les efforts de surveillance au Royaume-Uni qui ont permis que cela soit détecté si rapidement. »

Le médecin en chef, le professeur Chris Whitty, a déclaré lors de la conférence de presse de Downing Street ce soir que rien n’indiquait qu’un vaccin ne fonctionnerait pas contre la nouvelle souche et que les tests actuels peuvent le détecter.

Il a expliqué: « Il y a encore une assez petite proportion de la population, actuellement immunisée en raison d’une infection antérieure.

«Il n’y a donc pas une énorme pression de sélection sur ce virus.

« Et par conséquent, ce serait surprenant – pas impossible, mais assez surprenant, si cela aurait réellement évolué pour pouvoir contourner le virus. »

Les nouvelles d’une variante de la variété Covid se présentent comme suit:

On a dit au personnel parlementaire de rester à la maison à partir de ce matin;

Londres étant plongée dans le troisième rang a été accueillie avec horreur par les députés et les chefs des affaires et de l’hôtellerie;

Les théâtres du West End ont déclaré que l’impact serait «dévastateur»;

Gavin Williamson a ordonné à un conseil de Londres d’ouvrir ses écoles fermées;

Le programme de quarantaine de voyage de cinq jours a été embourbé dans le chaos alors que les entreprises ont mis en garde contre une forte demande de tests;

M. Hancock a déclaré que les responsables envisageaient un programme «test et dîner»;

De nouveaux chiffres suggèrent que les adolescents entraînent une augmentation des cas dans le Sud;

Les responsables ont révélé qu’ils prévoyaient de chasser les vendeurs d’EPI inutilisables;

Un rapport indique que les employés occupant des emplois à haut risque devraient avoir un accès prioritaire aux vaccins;

232 autres décès de coronavirus et 20 263 cas ont été signalés hier.

Lors d’une conférence de presse à Downing Street, M. Hancock a déclaré: «Nos messages autour de Noël sont vraiment clairs.

Matt Hancock (photographié lors de la conférence de presse de Covid lundi) a été confronté à de vifs interrogations lundi sur la question de savoir si la règle de Noël des cinq jours devrait être supprimée.

Les rassemblements de Noël sont menacés après l’émergence d’une nouvelle souche de coronavirus. Sur la photo: Boris Johnson lundi

Une augmentation des infections signifie que Londres et certaines parties de l’Essex et du Hertfordshire seront soumises à des restrictions de niveau trois à partir de lundi soir

Le professeur Whitty a ajouté qu’avec le temps, les pressions de sélection – lorsqu’une très forte proportion de la population a été vaccinée – signifient que toutes les nouvelles variantes qui émergent sont plus susceptibles d’être celles qui sont en fait capables d’échapper partiellement à un vaccin.

Mais il a souligné qu’il n’y avait aucune raison de penser que cela se produirait pour le moment.

Le professeur Whitty a également déclaré que rien n’indiquait que la nouvelle souche provoque des symptômes différents, que le test est différent ou que le résultat clinique est différent pour cette variante.

Il a poursuivi: «La principale raison pour laquelle nous portons cela à l’attention des gens est la question de savoir si cela se propage plus rapidement. Il peut s’agir de « cause à effet » ou non. ‘

Le professeur Whitty a déclaré que la décision de déplacer Londres et certaines parties du sud-est de l’Angleterre au niveau 3 n’était pas le résultat de la nouvelle variante.

Il a déclaré: « La raison pour laquelle le niveau 3 est introduit est que les taux augmentent très rapidement dans de nombreux domaines.

« La variante peut ou non contribuer à cela, mais la réalité est que cela se produit à tous les niveaux, et c’est la raison pour laquelle les changements sont apportés. »

Downing Street a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de plan définitif pour modifier les règles de Noël – malgré une augmentation des infections, ce qui signifie que Londres et certaines parties de l’Essex et du Hertfordshire seront placées sous le contrôle de niveau trois à partir de lundi soir.

Plus de 60% de la population anglaise – 34 millions – vivent désormais dans des zones interdites de manger au restaurant et presque toutes de socialisation.

Matt Hancock a été confronté à d’intenses questions lundi sur la question de savoir si la règle de Noël des cinq jours devrait être abrogée.

Le ministre de la Santé a refusé de l’exclure catégoriquement, suggérant plutôt une période d’auto-isolement avant toute visite à des parents âgés.

Il a averti que les voyages de shopping dans des zones de niveau trois telles que Londres pourraient également enfreindre les règles.

Les experts en santé soulignent que les pays européens ont imposé des restrictions sévères à Noël. Cependant, suivre cet exemple causerait des perturbations massives aux familles qui ont déjà fait des plans.

M. Hancock a révélé que plus de 1 000 cas de la nouvelle souche avaient été identifiés, principalement dans le Sud.

«Nous comprenons pourquoi les gens veulent voir leurs proches, surtout à cette période de l’année, surtout après cette année. Mais cela doit être fait de manière prudente et responsable.

«Faire attention maintenant, deux semaines à l’avance, s’assurer de minimiser les chances d’attraper la maladie et de la transmettre est la bonne chose à faire.

Interrogé sur l’assouplissement des restrictions à Noël, le professeur Whitty a déclaré: « Il s’agit, dans un sens, d’un assouplissement limité qui aura un impact sur la pression à la hausse sur le coronavirus.

«Mais l’essentiel est que les gens doivent juste être sensés. Le niveau d’impact que cela aura est entièrement lié au nombre de personnes qui le font de manière responsable et minimaliste.

À partir d’aujourd’hui, les médecins généralistes ont commencé à administrer le vaccin Pfizer aux patients âgés dont les équipes doivent se rendre dans les maisons de soins d’ici la fin de la semaine.

Les médecins préviennent que le déploiement pourrait être menacé si les agents de santé tombent malades du coronavirus ou si les patients ne peuvent pas se rendre à leurs rendez-vous parce qu’ils ont le virus.

Devi Sridhar, professeur spécialisé en santé publique mondiale à l’Université d’Édimbourg, s’est demandé si les rassemblements valaient le risque lorsque les plus vulnérables seraient bientôt vaccinés.

Elle a déclaré à Good Morning Britain d’ITV: « C’est l’inquiétude pour Noël, car une fois que vous entrez dans la maison de quelqu’un, vous allez probablement attraper le virus si quelqu’un d’autre l’a.

Regardez ce qui s’est passé aux États-Unis avec Thanksgiving. Il suffit de lire les histoires, de regarder les chiffres pour voir ce qui se passe si les gens ne sont pas prudents en ce moment pendant la période de Noël.

Gabriel Scally, professeur de santé publique à l’Université de Bristol, a suggéré aux familles de se demander s’il était judicieux de se rencontrer à l’intérieur.

Lorsqu’on lui a demandé si des rassemblements devraient avoir lieu, le docteur Hilary Jones, médecin de la télévision, a déclaré: « Mon instinct est que cela ne devrait pas. Cela demande des ennuis.

«Cela va retarder le programme de vaccination parce que nous verrons une augmentation du taux de R (reproductif) en janvier et février presque inévitablement. Cela veut dire qu’il y aura des gens malades qui se feront vacciner, des gens qui ne pourront pas venir aux centres de vaccination parce qu’ils sont déjà malades. Cela signifie que les hôpitaux seront plus occupés.

« Et cela retardera toutes les bonnes choses que nous attendons avec impatience maintenant avec les vaccinations à venir. »

Mais le professeur Paul Hunter de l’Université d’East Anglia a déclaré que les rassemblements constituaient un « risque tolérable », en particulier lorsqu’ils étaient compensés par la fermeture d’écoles et de lieux de travail.

« Cela comporte un risque, mais en regardant de l’autre côté des choses, janvier est généralement un très mauvais mois pour la santé mentale des gens », a-t-il ajouté.

Les Pays-Bas entrent aujourd’hui dans un deuxième verrouillage difficile avec la fermeture de toutes les écoles et magasins pendant au moins cinq semaines et un mandat de maintien à la maison.

«Les Pays-Bas sont en train de fermer», a déclaré le Premier ministre Mark Rutte dans un discours national au son des manifestants frappant des casseroles devant son bureau à La Haye. «Nous réalisons la gravité de nos décisions, juste avant Noël.

L’Italie se dirige vers un verrouillage de la « zone rouge » à partir de la veille de Noël, avec une interdiction aux citoyens de quitter leur ville le jour de Noël, le lendemain de Noël ou le jour de l’An. Il y a aussi un couvre-feu à 22 heures.

En Allemagne, les dirigeants sont exhortés à interdire tous les voyages, sauf les voyages non essentiels, et à fermer les magasins à partir du 21 décembre. Une fenêtre spéciale de Noël, permettant à dix personnes de se rencontrer au lieu des cinq actuelles entre le 23 décembre et le 1er janvier, est menacée.