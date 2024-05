Les ministres des Finances du G7 veulent utiliser les avoirs gelés de la Russie pour aider l’Ukraine

« Nous progressons dans nos discussions sur les moyens potentiels de faire profiter l’Ukraine des profits extraordinaires découlant des actifs souverains russes immobilisés », indique le communiqué.

Concernant la Chine, les ministres des Finances ont exprimé leur inquiétude quant à son « recours généralisé à des politiques et pratiques non marchandes qui portent atteinte à nos travailleurs, à nos industries et à notre résilience économique ». Ils ont convenu de surveiller les effets négatifs de la surcapacité de la Chine et « d’envisager de prendre des mesures pour garantir des règles du jeu équitables ».

L’inquiétude croissante quant à la manière de gérer la Russie et la Chine a dominé les trois jours de réunions sur les rives du lac Majeur. Les États-Unis ont préconisé une approche plus dure dans la gestion des actifs russes et des exportations chinoises, tandis que les pays européens ont fait preuve de plus de prudence face à leurs divisions internes.

Les dirigeants économiques ont passé une grande partie de leur temps à réfléchir aux détails de la manière dont ils allaient procéder pour débloquer la valeur des 300 milliards de dollars d’actifs gelés de la banque centrale russe afin de fournir un flux d’aide à plus long terme à l’Ukraine à partir de l’année prochaine.

« L’essentiel est d’assurer un financement adéquat, solide et durable au gouvernement ukrainien », a déclaré vendredi Bruno Le Maire, le ministre français des Finances, en marge des réunions. « Ils ont besoin de notre soutien et peuvent compter sur le soutien uni de tous les pays du G7. »