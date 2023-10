Les ministres des Affaires étrangères russe et nord-coréen se réunissent sur fond de suspicions occidentales concernant les transferts d’armes

Les ministres des Affaires étrangères de la Russie et de la Corée du Nord se sont rencontrés jeudi à Pyongyang pour discuter des moyens de renforcer leurs liens militaires, quelques jours après que les États-Unis ont accusé le Nord d’envoyer de nouvelles cargaisons de munitions à la Russie pour soutenir ses efforts de guerre en Ukraine.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’est rendu mercredi à Pyongyang pour un voyage de deux jours. Lors d’un discours de réception plus tard dans la journée, Lavrov a remercié la Corée du Nord pour son ferme soutien à la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine.

L’attention extérieure portée à la visite de Lavrov est de savoir si les deux pays donneront des indications sur la façon dont ils renforceront leur coopération en matière de sécurité ou s’ils annonceront le calendrier de la visite du président russe. Vladimir Poutine Le voyage promis à Pyongyang pour rendre la pareille au dirigeant nord-coréen Visite de Kim Jong Un en Extrême-Orient russe le mois dernier.

Au cours de son voyage en Russie, Kim a rencontré Poutine au cosmodrome de Vostochny, le centre de lancement spatial le plus important de Russie, et a inspecté d’autres sites clés de fabrication d’armes russes. Cela a déclenché d’intenses spéculations selon lesquelles Kim rechercherait des technologies russes sophistiquées pour moderniser son arsenal nucléaire en échange de la fourniture d’armes conventionnelles pour reconstituer l’inventaire d’armes épuisé de la Russie.

« Après le sommet historique entre le président Poutine et le président des Affaires d’Etat Kim Jong Un au cosmodrome de Vostochny le 13 septembre, nous pouvons affirmer avec certitude que les relations ont atteint un niveau stratégique qualitativement nouveau », a déclaré Lavrov au début de sa rencontre avec le Nord. Le ministre coréen des Affaires étrangères Choe Sun Hui a été informé jeudi par l’agence de presse officielle russe Interfax.

Aucun des deux pays n’a immédiatement publié les détails de la réunion. Mais Lavrov a déclaré mercredi que sa visite avait pour but de discuter de la mise en œuvre des accords non précisés entre Poutine et Kim conclus lors de leur sommet de septembre.

Lors d’un dîner organisé en son honneur, Lavrov a déclaré que la Russie appréciait profondément le « soutien indéfectible et de principe » de la Corée du Nord à sa guerre contre l’Ukraine ainsi que la décision de Pyongyang de reconnaître l’indépendance des régions séparatistes soutenues par la Russie dans l’est de l’Ukraine, selon le ministère russe des Affaires étrangères. .

« Nous sommes pleinement conscients que de nombreux pays dans le monde partagent des points de vue et des évaluations similaires, mais seuls quelques-uns, comme (la Corée du Nord), déclarent explicitement leur solidarité avec la Russie et peuvent l’exprimer ouvertement », a déclaré M. Lavrov.

Selon les médias d’État nord-coréens, Lavrov a également félicité la Corée du Nord pour « rester imperturbable face à toute pression des États-Unis et de l’Occident », et a déclaré que la Russie soutenait pleinement les efforts de Kim pour protéger sa sécurité et ses intérêts économiques.

Choe a déclaré lors du dîner que Pyongyang et Moscou construisaient une « relation de camaraderie incassable » sous les décisions « stratégiques » et la direction de Kim et Poutine, a rapporté l’agence de presse officielle nord-coréenne.

La Maison Blanche a déclaré vendredi que la Corée du Nord avait livré plus de 1 000 conteneurs de matériel militaire et des munitions à la Russie.

La Maison Blanche a publié des images qui, selon elle, montrent que les conteneurs ont été chargés sur un navire battant pavillon russe avant d’être acheminés par train vers le sud-ouest de la Russie. Les conteneurs ont été expédiés entre le 7 septembre et le 1er octobre entre Najin, en Corée du Nord, et Dunay, en Russie, selon la Maison Blanche.

Depuis l’année dernière, les États-Unis accusent la Corée du Nord de fournir à la Russie des munitions, des obus d’artillerie et des roquettes, dont la plupart sont probablement des copies de munitions de l’ère soviétique. La Corée du Nord a fermement nié avoir expédié des armes à la Russie, mais des responsables sud-coréens ont déclaré que les armes nord-coréennes fournies à la Russie avaient déjà été utilisées en Ukraine.

Le récent tourbillon diplomatique entre Moscou et Pyongyang souligne à quel point leurs intérêts s’alignent face à leurs confrontations distinctes et qui s’intensifient avec les États-Unis.

En juillet, lorsque le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou s’est rendu en Corée du Nord, Kim l’a emmené à une exposition d’armes et à un défilé militaire, où étaient exposées certaines des armes les plus récentes et les plus puissantes du Nord.