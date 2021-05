Les ministres des Affaires étrangères du G7 se rencontrent en personne après la pause de la pandémie Myanmar France Afghanistan Antony Blinken Chine

Les ministres des Affaires étrangères des pays riches industrialisés du Groupe des Sept se réunissent mardi à Londres – leur première réunion en personne depuis plus de deux ans – pour faire face aux menaces qui pèsent sur la santé, la prospérité et la démocratie.

La Grande-Bretagne, pays hôte, a averti que les activités de plus en plus agressives de la Russie, de la Chine et de l’Iran posent un défi aux sociétés démocratiques et à l’état de droit international.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré que la présidence britannique du G-7 cette année «est une opportunité de rassembler des sociétés ouvertes et démocratiques et de faire preuve d’unité à un moment où il est indispensable de relever les défis communs et les menaces croissantes.

Des diplomates de haut niveau du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du Japon tiennent deux jours de pourparlers avec un programme qui comprend le coup d’État au Myanmar, la crise du Tigré en Éthiopie et la situation précaire en Afghanistan, où les troupes américaines et leurs alliés de l’OTAN mettent fin à un déploiement de deux décennies.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré que le groupe discuterait également de «l’activité maligne en cours de la Russie», y compris l’accumulation de troupes de Moscou à la frontière avec l’Ukraine et l’emprisonnement du politicien de l’opposition Alexei Navalny.

Les ministres du G-7 tenteront également de s’entendre sur un moyen de rendre les vaccins contre les coronavirus disponibles dans le monde entier. Les pays riches ont été réticents à abandonner des stocks précieux tant qu’ils n’ont pas vacciné leurs propres populations.

Les organisateurs ont pris des mesures pour empêcher la propagation du COVID-19 lors de la réunion de Londres, notamment en installant des écrans en plastique entre les participants et en mettant à disposition des tests de coronavirus sur place.

Le gouvernement britannique a invité les ministres des Affaires étrangères de l’Australie, de l’Inde, de la Corée du Sud et de l’Afrique du Sud à se joindre à certaines parties de la réunion, y compris un dîner mardi au grand Lancaster House au centre de Londres. La liste des invités visait à souligner le soutien du G-7 aux démocraties, ainsi que les tentatives du gouvernement britannique de renforcer les liens avec l’Asie à la suite du départ du pays de l’Union européenne.

Le gouvernement espère que la reprise des réunions en personne du G-7 – après plus d’un an de perturbation par la pandémie de coronavirus – donnera au groupe un élan d’énergie et renforcera les tentatives de forger un rôle de «Grande-Bretagne mondiale» post-Brexit pour la Royaume-Uni

Le Premier ministre Boris Johnson devrait accueillir les autres dirigeants du G-7 lors d’un sommet à Cornwall, en Angleterre, en juin.

Les politiciens de l’opposition et les organisations d’aide internationales affirment que l’objectif de la Grande-Bretagne de jouer un plus grand rôle dans les affaires mondiales est compromis par la décision du gouvernement de réduire son budget d’aide étrangère de 0,7% du produit intérieur brut à 0,5% en raison du coup économique de la pandémie.

Raab a déclaré lundi que les réductions de l’aide étaient une «décision difficile», mais a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne deviendrait «une force encore plus grande pour le bien dans le monde».

Raab a rencontré lundi le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui doit s’entretenir avec Johnson mardi.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont tous deux rejeté les informations en provenance d’Iran selon lesquelles ils négociaient un accord d’échange de prisonniers avec Téhéran qui pourrait entraîner la libération imminente de la femme anglo-iranienne Nazanin Zaghari-Ratcliffe et de quatre Américains.

Blinken a déclaré que «les rapports provenant de Téhéran ne sont pas exacts».