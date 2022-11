Les ministres des Affaires étrangères du G7 s’apprêtent à lutter contre la guerre en Ukraine et en Chine

MUNSTER, Allemagne (AP) – Les meilleurs diplomates des principales démocraties industrialisées du monde seront aux prises avec les implications de la guerre de la Russie en Ukraine, le poids économique croissant de la Chine et les objectifs du traitement réservé par Taïwan et l’Iran aux manifestants antigouvernementaux lorsqu’ils ouvriront deux jours de pourparlers en Allemagne cette semaine.

Réunis dans la ville de Munster, dans l’ouest de l’Allemagne, les ministres des Affaires étrangères du Groupe des Sept (Grande-Bretagne, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon et États-Unis) feront le point sur la situation en Ukraine près d’un an après leur première fusion. pour avertir la Russie des “conséquences massives” si elle allait de l’avant avec des plans d’invasion de l’ancienne république soviétique que certains pensaient exagérés à l’époque.

Depuis que cet avertissement a été lancé – deux mois avant le lancement effectif de l’invasion – les pays du G-7 ont largement respecté leur vœu de punir la Russie, bien que les sanctions n’aient guère dissuadé Moscou, qui a plutôt intensifié ses attaques contre les infrastructures civiles. , a envoyé plus de troupes, a affirmé avoir annexé des régions de l’Ukraine et a évoqué la possibilité d’utiliser des armes nucléaires tactiques.

Une crise imminente que les ministres s’attendaient à aborder lors de la réunion a été évitée mercredi lorsque la Russie a accepté de reprendre un accord de guerre qui permettait aux céréales ukrainiennes et à d’autres produits de base d’atteindre les marchés mondiaux.

Mais, il reste d’autres aspects troublants de la situation en Ukraine, notamment l’approvisionnement en énergie, les allégations russes selon lesquelles l’Ukraine se prépare à utiliser une soi-disant «bombe sale» et des suggestions selon lesquelles elle pourrait répondre avec des armes nucléaires.

De hauts responsables américains de Biden voyageant avec Blinken ont déclaré qu’ils s’attendaient à des discussions jeudi et vendredi à la mairie de Munster – qui, selon les responsables locaux, ont été utilisées pour la dernière fois pour un événement diplomatique international en 1648 lorsque le traité de Westphalie a été signé mettant fin à la guerre de 30 ans – pour réaffirmer G-7 “alignement et cohérence” sur l’Ukraine et un certain nombre d’autres questions.

Il s’agit notamment d’approches conjointes de la Chine, qui s’est rangée du côté de la Russie sur l’Ukraine tout en cherchant à stimuler les investissements dans les infrastructures critiques et sensibles en Occident, et de l’Iran, qui, en plus de mener une répression brutale contre les manifestants, est accusé de fournir à la Russie des drones armés. et peut-être d’autres armes destinées à être utilisées en Ukraine.

Pour maintenir cette unité, le G-7 a dû faire face à de nombreux changements majeurs depuis que les ministres des Affaires étrangères ont lancé leur sévère ultimatum d’avant-guerre au Kremlin en décembre dernier à Liverpool, en Angleterre : la Grande-Bretagne en est à son troisième Premier ministre, il y a un nouveau droit… gouvernement d’aile en Italie, les relations entre l’Allemagne et la France se sont effilochées et le contrôle du Congrès américain pourrait être sur le point de changer, avec des implications potentielles pour la politique ukrainienne.

Les discussions du G-7 viseront à maintenir le bloc uni face au conflit ukrainien, qui a exacerbé les pénuries mondiales de nourriture et d’énergie alors que la famine se profile dans certaines parties de l’Afrique et que l’hiver approche en Europe. L’Europe envisage maintenant d’aller de l’avant avec des plafonds de prix sur les importations énergétiques russes visant à étouffer davantage les revenus de la Russie dans ce que certains espèrent pouvoir aider à convaincre le Kremlin d’arrêter les combats et de s’engager dans la diplomatie.

“Il y a beaucoup de positions communes et de solidarité, je pense, au sein de l’Europe, au sein des États-Unis, en ce qui concerne la nécessité de soutenir les efforts héroïques de l’Ukraine pour résister à cette invasion par la Russie”, a déclaré Howard Solomon, un haut responsable du Bureau des affaires européennes du département d’État.

Concernant la Chine, qui a déçu l’Occident en se rangeant du côté de la Russie au sujet de l’Ukraine, les responsables américains ont déclaré que le G-7 chercherait à harmoniser davantage ses politiques relatives aux investissements chinois dans leur pays ainsi qu’à mettre en garde contre les mesures antagonistes que Pékin pourrait prendre contre Taïwan. .

Le chancelier allemand Olaf Scholz se rendra bientôt à Pékin – le premier dirigeant européen à faire le voyage depuis le début de la guerre d’Ukraine – alors que l’investissement chinois dans un grand projet portuaire en Allemagne a fait craindre à Washington et dans d’autres capitales que la Chine puisse acquérir une participation majoritaire dans infrastructure critique au cœur d’un pays allié.

Les responsables américains ont déclaré qu’ils étaient satisfaits que le contrat ait été modifié pour réduire la participation de la Chine dans le port de Hambourg à une position minoritaire, mais ont déclaré qu’il était important que toutes les nations examinent attentivement les investissements chinois proposés et les menaces potentielles pour la sécurité qu’ils pourraient apporter. Scholz s’est engagé à utiliser son voyage pour plaider en faveur de la modération et de l’aide chinoises pour calmer les situations avec l’Ukraine et Taïwan.

“Il semble y avoir une unité croissante en termes de positions et d’approches” sur la Chine, a déclaré Solomon.

Matthew Lee, l’Associated Press