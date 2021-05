Les ministres des Affaires étrangères du G-7 s’entretiennent sur les «  menaces croissantes  », la Russie et la Chine

Les questions géopolitiques qui, selon le Royaume-Uni, «menacent de saper la démocratie, les libertés et les droits de l’homme» seront à l’ordre du jour mardi, notamment «les relations avec la Russie, la Chine et l’Iran, ainsi que la crise au Myanmar, la violence en Éthiopie et la guerre en cours en Syrie, « le gouvernement dit dans un communiqué .

Le Royaume-Uni accueille les ministres des Affaires étrangères et du Développement du G-7 lors des premières réunions en personne depuis le début de la pandémie de coronavirus et du premier rassemblement des ministres des Affaires étrangères du groupe depuis 2019.

Les ministres des Affaires étrangères des pays développés du Groupe des Sept (G-7) doivent se réunir mardi à Londres pour discuter des défis géopolitiques les plus urgents auxquels le monde est confronté, y compris la Russie et la Chine.

Depuis lors, l’ingérence de la Russie dans les élections américaines de 2016, une attaque d’agent neurotoxique au Royaume-Uni en 2018, une cyberattaque contre le gouvernement américain et les réseaux d’entreprises et une prétendue ingérence dans les élections de 2020 ont entraîné de nouvelles sanctions contre le pays. Le gouvernement russe a nié à plusieurs reprises toutes les allégations.

Les relations diplomatiques entre le G-7 et la Russie restent tendues depuis son annexion de la Crimée à l’Ukraine en 2014, qui a conduit la Russie à la suspension de ce qui était alors le Groupe des Huit (G-8) et à l’imposition de sanctions internationales à la Russie.

Le G-7 est une alliance des pays les plus industrialisés du monde: le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Japon. L’UE participe à toutes les discussions en tant qu’invité.

Le Royaume-Uni assume actuellement la présidence tournante du G-7 et le ministre des Affaires étrangères Raab a déclaré que la présidence britannique « est une occasion de rassembler des sociétés ouvertes et démocratiques et de faire preuve d’unité à un moment où il est absolument nécessaire de faire face aux défis communs et aux menaces croissantes. . «

Les discussions de mardi porteront également sur les tensions et l’escalade des conflits dans d’autres parties du monde, y compris le coup d’État au Myanmar. Le Royaume-Uni a déclaré qu’il exhorterait les pays du G-7 à prendre des mesures plus fortes contre la junte militaire, notamment en étendant les sanctions ciblées contre ceux qui sont liés à la junte; soutien aux embargos sur les armes; et une aide humanitaire accrue pour les plus vulnérables du pays.