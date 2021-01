Plusieurs ministres des Affaires étrangères des pays de l’Union européenne ont appelé à des sanctions contre la Russie pour la détention du critique du Kremlin Alexei Navalny et de ses partisans lors de leur rencontre à Bruxelles lundi.

Le chef de l’opposition a été arrêté le 18 janvier alors qu’il rentrait en Russie après une convalescence de cinq mois en Allemagne après une attaque d’agent neurotoxique.

Des milliers de manifestants à travers le pays ont été arrêtés après s’être rassemblés dans de nombreuses villes pour exiger sa libération ce week-end.

Au moins 3000 arrestations ont été signalées samedi dans des localités allant de la Sibérie à Moscou, selon l’organisation OVD-info qui surveille les détentions politiques, comme des milliers d’autres l’ont démontré à des températures aussi basses que -50 ° C.

« Je pense que l’UE doit envoyer un message très clair et décisif indiquant que cela n’est pas acceptable et que nous disposons d’un mécanisme très, à mon avis, efficace – le régime de sanctions de l’UE en matière de droits mondiaux », Gabrielius Landsbergis, ministre des Affaires étrangères de la Lituanie, a déclaré aux journalistes.

« Je pense qu’il doit être utilisé de manière décisive afin d’envoyer un message selon lequel les violations des droits de l’homme, où qu’elles se produisent, à Minsk, à Moscou, à Hong Kong, ne seront pas tolérées », a-t-il ajouté.

Son homologue roumain, Bogdan Aurescu, a déclaré qu’il « réitérera la condamnation par la Roumanie de l’arrestation de M. Navalny, ce qui est inacceptable et je réitérerai notre opinion selon laquelle la répression contre l’opposition simplement parce que c’est l’opposition est inacceptable et non démocratique. «

« Nous devons discuter aujourd’hui, et je pense que nous discuterons aujourd’hui, de l’adoption de sanctions », a-t-il poursuivi.

Josep Borell, le haut représentant de l’UE, a déclaré à son arrivée au sommet de Bruxelles lundi matin que la Russie était la première à l’ordre du jour, mais n’a pas mentionné d’éventuelles sanctions.

« Plus de 3 000 personnes auraient été arrêtées. Cette vague de détention est quelque chose qui nous inquiète beaucoup ainsi que la détention de M. Navalny », il a dit aux journalistes.

À son arrivée à la réunion, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a appelé à la libération des manifestants qui ont été arrêtés dans tout le pays samedi lors de manifestations de soutien à Navalny.

L’Etat de droit doit également s’appliquer en Russie », a-t-il ajouté.

Les ministres des Affaires étrangères de Lettonie et d’Estonie m’a dit dans une déclaration commune avant la réunion, ils « condamnent fermement la détention de manifestants pacifiques en Russie » et que « l’UE doit être décisive en imposant des mesures restrictives contre les responsables russes responsables d’arrestations ».

La Russie a quant à elle accusé les pays occidentaux de s’ingérer dans ses affaires intérieures et d’encourager les gens à enfreindre la loi et à manifester.

L’ambassade américaine à Moscou a publié samedi une carte de la manifestation, exhortant les citoyens américains à rester à l’écart de la zone, ce qui, selon Moscou, est la preuve que Washington a encouragé les manifestations non autorisées.

« L’ambassade américaine en Russie a de nouveau publié des informations détaillées sur l’heure et les lieux des rassemblements de masse non autorisés. Ceci est conforme à la politique provocatrice de Washington d’encourager les manifestations dans les pays dont les gouvernements sont considérés par les États-Unis comme indésirables », a tweeté le ministère russe des Affaires étrangères.

le L’ambassade de Russie au Royaume-Uni a également déclaré que cela équivalait à à « une provocation préparée professionnellement, encouragée par les pays occidentaux, y compris l’ambassade américaine à Moscou ».

L’UE a jusqu’à présent imposé des sanctions à six personnes et à une entité pour l’empoisonnement de Navalny.

Il s’agit notamment du chef des services de renseignement intérieurs, d’un vice-ministre du gouvernement et d’un sous-chef de cabinet du bureau du président Vladimir Poutine.

Le programme COVAX – une initiative mondiale visant à garantir un accès équitable aux vaccins COVID-19 pour tous les pays, auquel l’UE est le plus grand donateur avec 500 millions d’euros est également à l’ordre du jour de la réunion des ministres des Affaires étrangères d’aujourd’hui.

Les pays occidentaux plus riches ont été accusés d’acheter en gros des fournitures de vaccins et de faire peu pour aider les pays à faible revenu.

Les pays de l’UE déploient leurs programmes de vaccination, tandis que ceux de l’extérieur attendent que COVAX commence. Des pays comme la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine du Nord n’ont pas encore reçu une seule dose.

Les discussions porteront sur la manière dont l’UE aide ses voisins à se procurer des vaccins, en particulier les États des Balkans qui cherchent à rejoindre l’UE à l’avenir.

Bien que cela arrive à un moment où les membres sont confrontés à des retards dans leurs propres approvisionnements en jabs.