Les ministres des Affaires étrangères de l’OTAN se réunissent pour la deuxième journée d’un sommet virtuel pour discuter de la manière dont l’alliance devrait s’adapter pour la décennie à venir.

Une feuille de route pour les dix prochaines années figure en tête de l’ordre du jour. Il prévoit d’élargir la portée de l’alliance pour aider à faire face à des problèmes tels que le changement climatique et les futures pandémies. Les ministres discuteront également du renforcement militaire de la Russie, de la montée en puissance de la Chine et de la mission de l’OTAN en Afghanistan.

S’adressant à Euronews, le vice-président du German Marshall Fund, Ian Lesser, a déclaré que la mission initiale de l’OTAN n’avait pas changé.

« Il s’agit de contrer la position de force très importante de la Russie et c’est très significatif pour l’alliance – cela n’a pas disparu. Mais bien sûr, le monde a beaucoup d’autres défis en ce moment et beaucoup d’entre eux sont très politiques. Je pense que va au cœur de ce que le Secrétaire général et d’autres essaient de faire pression, c’est-à-dire amener l’OTAN à s’attaquer à certains de ces problèmes mondiaux plus larges, qu’il s’agisse de la Chine, du changement climatique ou de la technologie. Et, bien sûr, derrière tout cela, il y a un peu d’anticipation sur ce qu’une nouvelle administration Biden signifiera pour l’OTAN. «

