Les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN appellent à davantage de progrès dans la crise au Myanmar

JAKARTA, Indonésie (AP) – Les ministres des Affaires étrangères d’Asie du Sud-Est ont reconnu jeudi que leurs efforts pour ramener la paix au Myanmar n’avaient pas réussi et ont convenu d’accroître leur détermination à mettre fin à la violence dans le pays, où un coup d’État militaire l’année dernière a déclenché une crise qui menace déstabiliser la région.

Les événements récents au Myanmar, dont une frappe aérienne militaire dimanche qui aurait tué jusqu’à 80 membres de la minorité ethnique kachin et l’exécution de prisonniers politiques en juillet, ont accru l’inquiétude des membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

Lors d’une réunion spéciale sur le Myanmar à Jakarta, en Indonésie, les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont déclaré que leurs efforts n’avaient pas permis de réaliser des progrès significatifs et ont appelé à des “actions concrètes, pratiques et limitées dans le temps” pour renforcer la mise en œuvre d’un consensus en cinq points auquel le groupe est parvenu en avril de l’année dernière sur les moyens de rechercher la paix.

L’ASEAN, qui comprend le Myanmar, a tenté de jouer un rôle de rétablissement de la paix peu de temps après que l’armée du pays a pris le pouvoir en février de l’année dernière, renversant le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi.

Le consensus en cinq points appelle à la cessation immédiate de la violence, à un dialogue entre les parties concernées, à la médiation d’un envoyé spécial de l’ASEAN, à la fourniture d’une aide humanitaire et à une visite au Myanmar de l’envoyé spécial pour rencontrer toutes les parties concernées.

Le gouvernement du Myanmar a initialement accepté le consensus mais a fait peu d’efforts pour le mettre en œuvre, mis à part la recherche d’aide humanitaire et la visite de l’envoyé de l’ASEAN, le ministre cambodgien des Affaires étrangères Prak Sokhonn. Mais il a refusé de lui permettre de rencontrer Suu Kyi, qui a été arrêtée et est jugée pour diverses accusations qui, selon les critiques, sont conçues pour l’écarter de la politique.

En réponse, l’ASEAN n’a pas autorisé les dirigeants du Myanmar à participer à ses réunions officielles, bien que des responsables de niveau opérationnel en aient rejoint certaines.

“La réunion a convenu que l’ASEAN ne devait pas être découragée, mais encore plus déterminée à aider le Myanmar à trouver une solution pacifique le plus rapidement possible”, a déclaré Prak Sokhonn, qui a présidé la réunion, dans un communiqué.

Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que les ministres avaient exprimé leur inquiétude et leur déception, et dans certains cas leur frustration, face à l’absence de progrès significatifs dans la mise en œuvre du consensus. “Au lieu de progresser, on a même dit que la situation se détériorait et s’aggravait”, a-t-elle déclaré.

“Les actes de violence doivent à nouveau cesser immédiatement”, a déclaré Marsudi. “Sans un arrêt de la violence, il n’y aura pas de conditions propices à la résolution de cette crise politique.”

La réunion de jeudi a précédé le sommet annuel de l’ASEAN du 11 au 13 novembre, où l’une des principales préoccupations des dirigeants sera la crise au Myanmar, qui a menacé l’unité du groupe. Les membres de l’ASEAN évitent traditionnellement de se critiquer, et la violence déclenchée par l’armée birmane est largement considérée comme révélant l’impuissance du groupe face à une urgence géopolitique et humanitaire qui pourrait les affecter tous.

Un nombre croissant de réfugiés fuient le Myanmar et demandent asile dans toute la région.

Le groupe américain Human Rights Watch a déclaré qu’environ 70 000 personnes ont fui vers les pays voisins depuis que l’armée a pris le pouvoir et a exhorté les dirigeants d’Asie du Sud-Est à s’assurer que leurs gouvernements ne forcent pas les gens à retourner au Myanmar.

“Plutôt que de protéger les demandeurs d’asile de la violence et de la persécution de la junte, les acteurs régionaux forcent les réfugiés du Myanmar et d’autres ressortissants à retourner en danger”, a déclaré Shayna Bauchner, chercheuse pour le groupe.

Les autorités malaisiennes auraient accéléré les expulsions vers le Myanmar, renvoyant plus de 2 000 personnes depuis avril sans permettre à l’agence des Nations Unies pour les réfugiés d’évaluer leurs demandes d’asile, tandis que les autorités thaïlandaises ont repoussé les demandeurs d’asile de l’autre côté de la frontière du Myanmar sans vérifier leurs besoins de protection, a déclaré Human Rights Watch. .

L’ASEAN regroupe le Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.

Peck a rapporté de Bangkok. La rédactrice d’Associated Press, Eileen Ng à Kuala Lumpur, en Malaisie, a contribué à ce rapport.

Niniek Karmini et Grant Peck, Associated Press