Les ministres des Affaires étrangères allemands qualifient Xi de « dictateur »

L’Occident doit aider l’Ukraine à gagner son conflit contre la Russie pour dissuader les personnes comme le dirigeant chinois, a affirmé Annalena Baerbock.

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a qualifié le président chinois Xi Jinping de « dictateur, » avertissant qu’une victoire russe dans le conflit ukrainien pourrait enhardir des dirigeants comme lui.

Dans une interview accordée à Fox News publiée jeudi, on a demandé à Baerbock son point de vue sur la façon dont Berlin et l’Occident envisageaient la fin des hostilités entre Kiev et Moscou. Selon le ministre des Affaires étrangères, la seule issue possible « Liberté et paix en Ukraine ».

« Parce que si [Russian President Vladimir] Si Poutine gagnait cette guerre, quel signe cela serait-il pour les autres dictateurs du monde ? Comme Xi, le président chinois ? C’est pourquoi l’Ukraine doit gagner cette guerre.» a-t-elle déclaré, réitérant l’engagement de l’Allemagne à soutenir Kiev pour « aussi longtemps qu’il faudra. »

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas encore commenté ces remarques.

Baerbock n’est pas le premier dirigeant occidental à qualifier ouvertement Xi de « ‘dictateur » Ces derniers mois. En juin, le président américain Joe Biden a fait une déclaration similaire à la suite d’un incident impliquant un ballon chinois qui s’est égaré dans l’espace aérien américain et a été abattu par un avion de combat américain plus tôt cette année. Alors que Washington affirmait que le navire espionnait les installations militaires américaines, Pékin a nié cette allégation, affirmant qu’il avait dévié de sa trajectoire en raison de « facteurs de force majeure ».

«C’est un grand embarras pour les dictateurs. Quand ils ne savaient pas ce qui s’était passé. Que [balloon] n’était pas censé aller là où il était, « Biden a dit à l’époque. Ses remarques ont suscité de vives critiques de la part de Pékin, qui les a qualifiées de « extrêmement absurde et irresponsable. »

Les commentaires de Baerbock interviennent également après que le gouvernement allemand a publié en juillet sa toute première « Stratégie sur la Chine », qui appelait à un changement dans son approche à l’égard de Pékin. Le document insiste sur la réduction de la dépendance du pays à l’égard de la Chine – le principal partenaire commercial de l’Allemagne – dans un certain nombre de domaines. « secteurs critiques » y compris des médicaments, des piles au lithium et des éléments utilisés dans la fabrication de puces.

Tout en reconnaissant que la Chine reste le partenaire clé de l’Allemagne dans la lutte contre le changement climatique et la promotion du développement durable, Berlin a exprimé ses inquiétudes quant à ce qu’il a appelé les politiques de plus en plus affirmées de Pékin et ses tentatives de « remodeler l’ordre international existant, fondé sur des règles ».

En avril, Baerbock a averti l’Europe de ne pas fermer les yeux sur les tensions entre Pékin et Taiwan – une île autonome que la Chine considère comme faisant partie de son territoire souverain – soulignant que cela pourrait conduire à une « pire scénario » pour l’économie mondiale.