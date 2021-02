Downing Street prévoit de fournir plus d’argent à ceux qui sont confrontés au coût de la réparation d’un revêtement dangereux à la suite de l’incendie de la tour Grenfell.

Cela survient alors que les députés conservateurs ont accusé les ministres d ‘«incompétence» dans leur réponse à la crise, les politiciens de toutes les parties avertissant que davantage de locataires feraient faillite si des mesures urgentes ne sont pas prises.

Des centaines de milliers de locataires sont confrontés à des coûts moyens de 40000 £ chacun – et certains jusqu’à 115000 £ – pour remplacer un revêtement dangereux, similaire à celui trouvé sur la tour Grenfell à Kensington, dans l’ouest de Londres, où un enfer a tué 72 personnes en juin 2017.

Les députés conservateurs ont exhorté le gouvernement à agir rapidement pour empêcher les propriétaires d’appartements d’être contraints de payer pour l’enlèvement de ces matériaux dangereux de leurs maisons.

Le ministre du Logement, Chris Pincher, a déclaré que le gouvernement annoncerait «très prochainement» une solution financière pour protéger les locataires des coûts élevés liés à un revêtement non sûr.

On s’attend à ce que cela soit confirmé dans quelques semaines, a rapporté la BBC.

Sur la photo: L’enfer de la tour Grenfell dans le domaine de Lancaster West à North Kensington – la catastrophe était le pire incendie résidentiel depuis la Seconde Guerre mondiale

Les fonds supplémentaires alloués pour éliminer les revêtements dangereux des immeubles de grande hauteur pourraient s’élever à des milliards, a-t-on dit.

Le gouvernement a déjà mis en place un fonds de sécurité de 1,6 milliard de livres sterling pour payer l’enlèvement d’un revêtement similaire à celui utilisé sur Grenfell, mais les députés affirment que cela est insuffisant.

Il s’agit d’une motion travailliste appelant les ministres à fournir un financement immédiat pour réparer les maisons insalubres et épargner aux locataires le fardeau financier écrasant adopté par 263 voix contre zéro dans un débat historique de la Chambre des communes.

Le vote n’est pas contraignant et les députés conservateurs ont été invités à s’abstenir, mais les militants l’ont salué comme « encourageant » et ont appelé Boris Johnson à tenir compte des demandes de ses propres députés d’arrière-ban.

Plus de 70 députés se sont exprimés pendant le débat tandis que le secrétaire au Logement, Robert Jenrick, a été critiqué pour avoir sauté le vote.

Seuls 216 des 11 760 bâtiments dangereux possibles ont été réparés depuis l’incendie, qui s’est déclaré dans une cuisine du quatrième étage de la tour Grenfell il y a près de quatre ans.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré qu’il était « inimaginable » que le gouvernement ne puisse pas respecter la date limite de réparation de toutes les maisons dangereuses d’ici juin de l’année prochaine.

Il a ajouté: « Ce que je veux voir, c’est une réelle énergie du gouvernement, pour faire face lui-même à une partie de l’argent, identifier les blocages les plus risqués et continuer. Mais nous devons également nous attaquer aux développeurs et aux constructeurs.

Les travaillistes demandent également au gouvernement de créer un groupe de travail pour examiner l’étendue du revêtement dangereux en Angleterre.

Le gouvernement a évité une rébellion lors du vote de lundi en ordonnant aux députés conservateurs de s’abstenir.

Mais il n’a pas échappé aux critiques féroces des députés d’arrière-ban conservateurs, qui ont déclaré que ses tentatives pour résoudre la crise avaient aggravé la situation des locataires. Stephen McPartland, député conservateur de Stevenage, a déclaré que le gouvernement «avait été incompétent tout au long de cette saga».

Plusieurs conservateurs ont offert leur appui aux amendements, signalant que le gouvernement est confronté à un défi de taille lorsque le projet de loi reviendra aux Communes.

Dame Margaret Hodge, députée travailliste de Barking dans l’est de Londres, a accusé les ministres d’avoir abandonné les locataires qui avaient été laissés à « vivre à la limite d’un chèque de paie à l’autre ».

Emma Byrne, de la campagne End Our Cladding Scandal, a déclaré: « Il était encourageant d’entendre que tant de députés de tous les partis politiques comprennent les terribles circonstances dans lesquelles tant d’entre nous vivons.

Le fait que Robert Jenrick ne puisse même pas être dérangé d’assister montre, tragiquement, que cette question n’a toujours pas la priorité qu’elle mérite au sein du gouvernement.

«Boris Johnson et Rishi Sunak doivent maintenant écouter le niveau croissant de préoccupation au sein de leur propre parti. S’ils n’agissent pas pour protéger les locataires, ils commettront une erreur politique colossale qui ne sera pas oubliée par des millions d’électeurs.

Le gouvernement a mis de côté 1,6 milliard de livres sterling pour financer les réparations, mais les députés estiment que le coût total pourrait être plus proche de 15 milliards de livres sterling.