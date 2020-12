Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas et ses collègues de l’UE discuteront lundi de mesures dures contre Ankara alors que Bruxelles ne voit pas de désescalade dans le conflit entre la Turquie et la Grèce et Chypre.

La Turquie est en désaccord avec les États membres de l’UE, Chypre et la Grèce, sur des revendications contradictoires de droits territoriaux et d’exploration de ressources énergétiques potentielles dans l’est de la Méditerranée, et les ministres des Affaires étrangères du bloc discuteront de la dispute lors de leur réunion de lundi.

« L’Allemagne a travaillé dur pour faciliter un dialogue entre l’Union européenne et la Turquie au cours des derniers mois », A déclaré Heiko Maas avant la réunion. «Mais il y a eu trop de provocations et les tensions entre la Turquie, Chypre et la Grèce ont empêché toute discussion directe.»

Les ministres parleront de «Quelles conséquences devons-nous en tirer» Maas a déclaré, ajoutant que la question sera également soulevée lors du sommet européen des 10 et 11 décembre.

Aussi sur rt.com La Turquie déclare que l’UE appelle à des sanctions contre Chypre « déconnectée de la réalité »

La Grèce et Chypre ont appelé les États membres de l’UE à imposer des sanctions à la Turquie lors du prochain sommet. Mais le président Recep Tayyip Erdogan a averti lundi que la Turquie ne se plierait pas « Menaces et chantage » au-dessus de la Méditerranée orientale et a souligné qu’Ankara ne permettra à aucun «Expansionnisme impérialiste» dans la mer.

« La Turquie n’acceptera pas les plans et les cartes qui visent à confiner le pays à ses côtes au large d’Antalya », il a raconté un atelier à l’Université d’Akdeniz via un message vidéo.

Erdogan a réitéré que tous les acteurs régionaux pourraient résoudre les problèmes actuels lors d’une conférence internationale.

Le 30 novembre, la Turquie a annoncé qu’elle avait rappelé son navire d’exploration sismique Oruc Reis des eaux méditerranéennes contestées. Cette décision intervient moins de deux semaines avant un sommet de l’UE qui pourrait discuter d’éventuelles sanctions contre Ankara, même si certains experts turcs affirment qu’ils n’en attendent pas « substantiel » Sanctions de l’UE contre le gouvernement turc.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!