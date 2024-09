Les ministres de l’Environnement et de l’Énergie proposent à Jagmeet Singh une séance d’information sur la tarification du carbone

Deux ministres libéraux invitent le chef du NPD, Jagmeet Singh, à une séance d’information sur la tarification du carbone.

Dans une lettre envoyée à Singh vendredi, le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault et le ministre de l’Énergie Jonathan Wilkinson disent qu’il est très décevant que le NPD soit tombé dans ce qu’ils appellent la « campagne de désinformation » des conservateurs sur la politique climatique.

« Votre position sur la tarification du carbone se fait aux dépens des Canadiens de la classe moyenne, qui non seulement supportent le plus gros des coûts en cas de catastrophe climatique, mais perdraient également les paiements de la remise canadienne sur le carbone », ont écrit les ministres, soulignant les familles. dépendent de ces rabais pour aider à payer le coût de la vie.

« Nous aimerions vous inviter à recevoir une séance d’information sur la tarification du carbone, afin que vous puissiez mieux comprendre ses impacts positifs.

Singh a répondu par une lettre attaquant le dossier de Guilbeault.

« Il n’y a aucune leçon à tirer de vous dans la lutte contre la crise climatique, car votre bilan est fait de promesses non tenues, de politiques édulcorées et de cédants aux lobbyistes du pétrole et du gaz », a-t-il écrit.

Il a déclaré à Guilbeault que « oui, Pierre Poilievre ment sur le prix de la pollution et ment sur les rabais fédéraux, mais vous avez aussi dressé les communautés et les régions du pays les unes contre les autres et vos échappatoires ont permis aux plus gros pollueurs de se tirer d’affaire ».

REGARDER | Avec le recul du NPD et du premier ministre de la Colombie-Britannique, la taxe sur le carbone est-elle vouée à l’échec ? Avec le recul du NPD et du premier ministre de la Colombie-Britannique, la taxe sur le carbone est-elle vouée à l’échec ? Le premier ministre néo-démocrate de la Colombie-Britannique, David Eby, promet d’abolir la taxe provinciale sur le carbone si Ottawa abandonne cette exigence, alors que le NPD fédéral suggère de repenser complètement le projet de taxe sur le carbone.

Lors de la retraite du caucus du NPD plus tôt ce mois-ci, Singh ne s’est pas engagé à maintenir le prix du carbone à la consommation si son parti forme le gouvernement.

Singh a critiqué les libéraux et les conservateurs pour leurs approches en matière de lutte contre le changement climatique et a déclaré que le NPD ne voulait pas « mettre le fardeau sur le dos des travailleurs ».

Le chef du NPD n’a pas proposé de politique alternative pour réduire les émissions, mais a déclaré que son parti travaillait sur un plan climatique qui ferait plutôt payer les gros pollueurs.

Le changement du NPD sur le prix du carbone à la consommation survient alors que les conservateurs appellent à des élections anticipées qu’ils présentent comme un référendum sur la politique climatique des libéraux.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a promis de « supprimer » la taxe carbone à la consommation, la blâmant pour la détérioration de l’accessibilité financière.

Le directeur parlementaire du budget a estimé que huit ménages sur dix dans les juridictions bénéficiant du filet de sécurité fédéral reçoivent plus d’argent en remises qu’ils n’en paient en tarification du carbone.