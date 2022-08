Les ministres de l’environnement du G20 à Bali stimulent l’action climatique mondiale

NUSA DUA, Indonésie (AP) – Des responsables de l’environnement du Groupe des 20 principaux pays riches et en développement se réunissent mercredi sur l’île balnéaire indonésienne de Bali pour des pourparlers visant à stimuler l’action climatique mondiale et d’autres problèmes qui se sont aggravés en raison de la guerre en Ukraine.

La mise en œuvre de la contribution de chaque pays du G-20 et la synchronisation des objectifs entre les pays en développement et les pays développés doivent être discutées lors des réunions à huis clos, a déclaré le ministre indonésien de l’environnement, Siti Nurbaya, avant la réunion d’une journée.

Elle s’attendait à ce que la réunion produise un accord conjoint sur trois questions prioritaires – la relance durable, l’action climatique terrestre et océanique ainsi que la mobilisation des ressources – pour concrétiser l’Accord de Paris, le premier engagement universel et juridiquement contraignant sur le changement climatique.

Nurbaya a ouvert la réunion en exhortant les autres ministres de l’environnement à préserver le multilatéralisme environnemental et à le faire fonctionner, car c’est le seul moyen de coordonner efficacement les efforts pour relever les défis mondiaux.

“Le multilatéralisme environnemental est le seul mécanisme où tous les pays, quelle que soit leur taille et leur richesse, se tiennent sur un pied d’égalité et bénéficient d’un traitement égal”, a déclaré Nurbaya. « Les voix de tous les pays, du Nord et du Sud, développés et en développement, doivent être entendues.

L’Indonésie, qui assume cette année la présidence du G-20, a ratifié l’Accord de Paris en 2016. Le pays s’est engagé à réduire ses émissions de 41 % avec l’aide internationale d’ici 2030, ou de 29 % indépendamment.

L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, faisait partie des 17 ministres de l’environnement et responsables du climat, en plus de plus de 200 délégués qui assistaient en personne aux pourparlers. De hauts responsables de Chine, de Russie et d’Argentine ont participé virtuellement à la réunion.

Lors de leurs réunions à huis clos, les ministres de l’environnement recherchent des moyens d’accroître les efforts pour contrôler le changement climatique et empêcher une augmentation de 1,5 degré Celsius des températures mondiales conformément à l’accord de Paris et recherchent également des engagements des pays développés pour respecter leur propre climat promesses de dons et financement climatique pour les pays en développement.

La guerre de la Russie en Ukraine éclipse toujours les pourparlers de mercredi alors que les pays ont augmenté son impact sur l’environnement mondial.

L’émissaire italien pour le climat, Alessandro Modiano, a déclaré dans son discours que la guerre avait de graves conséquences sur l’environnement, sur la sécurité alimentaire et énergétique, sur les efforts de relance en cas de pandémie ainsi que sur la poursuite des objectifs de développement durable.

“Je dois donc souligner que mon gouvernement considère qu’il est crucial d’avoir dans ce texte final, un langage clair qui reflète la guerre d’agression injustifiable et non provoquée de la Russie contre l’Ukraine”, a déclaré Modiano.

Ces engagements apparents pourraient être mis à l’épreuve alors que les ministres de l’environnement du G-20 se réunissent dans le paradis touristique fortement gardé de Nusa Dua pour jeter les bases de la réunion des dirigeants en novembre à Bali, l'”île des dieux” à majorité hindoue dans le nation de l’archipel à majorité musulmane.

Ces dernières années, les signes du changement climatique sont devenus flagrants, notamment en Indonésie, le plus grand archipel du monde avec plus de 17 000 îles. L’année dernière, l’Agence nationale indonésienne d’atténuation des catastrophes a signalé un total de 2 943 catastrophes, dont 1 288 inondations, 623 glissements de terrain et 677 tornades.

L’agence a déclaré que la plupart des catastrophes étaient classées comme des catastrophes hydrométéorologiques et fortement influencées par les conditions climatiques. L’organisme de surveillance de l’environnement, le Forum indonésien pour l’environnement, a prédit que les catastrophes hydrométéorologiques en Indonésie augmenteraient de 7 % cette année.

Malgré l’aggravation de l’impact du changement climatique, le financement de l’industrie du charbon continue de s’accélérer en Indonésie. Entre 2014 et 2019, les prêts bancaires pour les centrales électriques au charbon ont atteint à eux seuls 19,4 milliards de dollars, impliquant un certain nombre de banques publiques, selon les données du gouvernement.

La plus grande économie d’Asie du Sud-Est est un exportateur clé de charbon, d’huile de palme et de minéraux dans un contexte de pénurie mondiale de matières premières après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les exportations de charbon ont atteint des niveaux records en mars après une brève interdiction de ses expéditions au début de cette année pour garantir l’approvisionnement intérieur.

Les membres du G-20 représentent environ 80 % de la production économique mondiale, les deux tiers de la population mondiale et environ 80 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

——-

Karmini a rapporté de Jakarta.

Fadlan Syam et Niniek Karmini, The Associated Press