Les ministres de l’ASEAN choisissent un diplomate du Brunei comme envoyé au Myanmar

La Chine, Taïwan et les membres de l’ASEAN, le Brunei, la Malaisie, les Philippines et le Vietnam ont des revendications qui se chevauchent dans les eaux contestées et sont enfermés dans des impasses territoriales de plus en plus tendues depuis des décennies. La Chine a transformé sept récifs contestés en bases insulaires protégées contre les missiles ces dernières années, exacerbant les tensions avec les prétendants rivaux, ainsi que les États-Unis et leurs alliés.