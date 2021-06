Les ministres de l’Agriculture de l’UE approuvent un accord majeur sur les subventions agricoles pour la réforme de la PAC dans le but de mieux protéger les petits producteurs et l’environnement

Vendredi, les États de l’UE et le Parlement européen ont finalement accepté l’accord visant à bouleverser la politique agricole commune (PAC) du bloc des 27.

La politique réformée sera mise en œuvre sur cinq ans à partir de 2023 et prévoit quelque 387 milliards d’euros (461 milliards de dollars) à dépenser pour concentrer davantage l’agriculture européenne sur le bien-être animal et le changement climatique, a déclaré la Commission européenne dans un communiqué.

« Je pense que le compromis auquel nous sommes parvenus représente une étape très importante et nécessaire dans la réforme de la PAC », Le commissaire européen à l’agriculture Janusz Wojciechowski a déclaré dans un tweet à l’issue de la réunion de lundi.

« Je suis sûr que la nouvelle PAC favorisera un secteur agricole durable et compétitif qui peut soutenir les moyens de subsistance des agriculteurs et fournir une alimentation saine et durable à la société. »

L’accord met fin à trois années de négociations pour changer la politique agricole, que le bloc a lancée en 1962.

La nouvelle PAC exigera des pays qu’ils consacrent au moins 25 % de leurs paiements aux agriculteurs d’ici 2027 à ce que l’on appelle « programmes écologiques », comme l’agriculture biologique et la lutte antiparasitaire, ainsi que le bien-être animal.

D’autres détails incluent que les gouvernements doivent redistribuer au moins 10 % des fonds de la PAC aux petites exploitations et 3 % aux plus jeunes agriculteurs – ceux de moins de 40 ans.

Tout en étant salué comme un succès par Bruxelles, l’accord pour une PAC réformée a attiré les critiques de certains qui soutiennent que les objectifs d’investissement pour les initiatives vertes ne sont pas juridiquement contraignants.

Parmi ceux-ci, le député vert néerlandais Bas Eickhout, qui a déclaré que le texte convenu est « pas sérieux, » en raison du manque de définition autour des éco-schémas.

Wojciechowski a répondu lundi à certaines des préoccupations concernant les objectifs verts de la PAC en répondant aux questions des journalistes.

Le commissaire a admis que ces objectifs ne sont pas juridiquement contraignants « objectifs politiques », mais a dit qu’il était « heureux » un accord a été conclu pour que les États membres fournissent des preuves de leur contribution à la réalisation des objectifs climatiques.

