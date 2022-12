Les ministres de la Santé conviennent d’améliorer les soins de santé, mais les premiers ministres tiennent bon : Duclos

Le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos et ses homologues provinciaux s’entendent en privé sur ce qui doit être fait pour améliorer les soins de santé, a déclaré le ministre fédéral mercredi, mais il soutient que «la balle est dans le camp des premiers ministres» pour accepter un accord pour plus de financement de Ottawa.

Les pourparlers entre les politiciens fédéraux et provinciaux sont au point mort dans un contexte d’hôpitaux pédiatriques débordés et d’épuisement professionnel des travailleurs de la santé qui a plongé le système canadien dans une crise.

Les provinces et les territoires ont exigé une augmentation du Transfert canadien en matière de santé, qui est la principale source de fonds fédéraux qui alimentent les systèmes de santé provinciaux, mais le premier ministre affirme que cela ne se produira que si les provinces acceptent de réformer et d’améliorer ces systèmes.

Duclos a rencontré les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé le mois dernier en Colombie-Britannique, et il dit qu’ils sont parvenus à un consensus sur ce qui doit être fait, mais les premiers ministres ont refusé de signer.

« Nous sommes d’accord sur tous les problèmes et les solutions à ces problèmes. Nous étions totalement d’accord à Vancouver en privé », a déclaré Duclos aux journalistes mercredi.

« Le problème est que les premiers ministres ne veulent pas que nous parlions de ces résultats et de ces résultats. Ils veulent entretenir un combat futile sur les dollars.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a déclaré mercredi que les commentaires du ministre fédéral étaient «inexacts».

« Le Transfert canadien en matière de santé n’était même pas à l’ordre du jour lorsque les ministres de la Santé se sont rencontrés le mois dernier. Il a donné des extraits sonores aux médias en dehors de la réunion, mais n’a présenté aucune proposition réelle d’aucune sorte. Ce sont les faits », a déclaré Stefanson dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Elle a déclaré que les Canadiens en avaient assez des «jeux fédéraux» et a répété la demande des premiers ministres pour une rencontre avec le premier ministre.

Les premiers ministres provinciaux disent qu’ils ne peuvent pas s’entendre sur un accord tant qu’ils ne se sont pas assis en groupe avec Justin Trudeau. Le premier ministre ne s’engagera pas à une telle rencontre, préférant plutôt s’entretenir avec les premiers ministres en tête-à-tête.

“Nous nous félicitons de plus de détails sur une proposition fédérale visant à ancrer et à faire avancer un dialogue de fond et des progrès significatifs”, ont écrit les premiers ministres dans une lettre conjointe au Premier ministre dans le cadre d’une demande de réunion.

Trudeau a réitéré sa position sur les négociations et les soins de santé en général mercredi en se rendant à la dernière période des questions de la Chambre des communes avant la pause des Fêtes.

«Nous sommes tous inquiets de l’état des soins de santé dans ce pays… et c’est pourquoi je vais continuer à pousser les provinces à fournir de vrais résultats aux Canadiens», a déclaré Trudeau.

« Nous serons là avec des investissements, mais nous devons nous assurer qu’ils aident les Canadiens à trouver des médecins de famille, à se retrouver sur les listes d’attente et à suivre un traitement.

Quelle que soit la façon dont les choses en sont arrivées à ce point, elles sont maintenant dans une impasse, a déclaré Steven Staples, directeur national des politiques et de la défense des droits à la Coalition canadienne de la santé.

“Les gens recherchent maintenant un leadership fédéral pour sortir de l’impasse”, a déclaré Staples dans une interview mercredi.

Il a suggéré qu’il serait peut-être temps que le premier ministre transmette son message aux premiers ministres en personne lors d’une réunion pour faire avancer les négociations, mais Duclos a déclaré qu’il était sûr que les ministres de la Santé seraient en mesure de parvenir à un accord – si les premiers ministres le permettent. ce.

“Nous savons que nous arriverons à un accord sur les résultats à un moment donné”, a déclaré Duclos. «Nous avons besoin que les premiers ministres nous laissent faire ce travail.»

—Laura Osman, La Presse canadienne

Politique FédéraleSanté