Les ministres de la Francophonie mettent l’accent sur la collaboration au plan d’action pour les langues officielles

Les ministres ont conclu une réunion à Vancouver avec l’espoir d’augmenter l’immigration francophone et de s’attaquer au déclin du français à travers le Canada.

Le Conseil des ministres sur la francophonie canadienne représentant les communautés francophones et acadiennes se réunissait depuis deux jours, impliquant des représentants des trois paliers de gouvernement.

La ministre fédérale des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, a déclaré que les ministres avaient discuté de l’immigration, du soutien à la vitalité des communautés francophones et des opportunités liées à la Loi sur les langues officielles récemment modernisée et au Plan d’action pour les langues officielles.

Le conseil se dit heureux que l’objectif de 4,4 % d’immigration francophone hors Québec ait été atteint en 2022.

Adrian Dix, ministre responsable des Affaires francophones de la Colombie-Britannique, affirme que de nombreuses réunions fédérales-provinciales-territoriales sont souvent combatives, mais que le rassemblement de la Francophonie a été très coopératif.

Le conseil des ministres de l’an prochain est fixé à Halifax.

« Les thèmes de ces réunions que nous avons eues cette semaine étaient vraiment des thèmes de collaboration », a déclaré Petitpas Taylor lors d’une conférence de presse.

« Les provinces et territoires et le gouvernement fédéral travaillent ensemble avec des objectifs et des priorités communs pour protéger et promouvoir notre langue francophone.

