Les ministres de la Défense et de l’Innovation s’associent pour vendre DC sur les mérites de travailler avec le Canada

Le Canada renforce un front de longue date dans sa bataille continue contre les impulsions protectionnistes aux États-Unis : ressusciter la notion de l’époque de la Seconde Guerre mondiale selon laquelle les deux alliés continentaux travaillent ensemble pour stocker l’arsenal de la démocratie.

La ministre de la Défense Anita Anand et le ministre du Développement économique François-Philippe Champagne unissent leurs forces dans la capitale américaine, vendant l’idée que l’industrie naissante des minéraux critiques du Canada en fait un partenaire idéal pour renforcer une base industrielle de défense nord-américaine.

L’apparition la semaine dernière de ce que les responsables américains disent être un ballon de surveillance chinois voyageant à travers l’espace aérien du continent souligne l’importance pour les deux pays de travailler ensemble sur la sécurité nationale, ont déclaré les deux hommes dans une interview.

Le général Glen VanHerck, commandant du système de défense binational connu sous le nom de Norad, a reconnu lundi qu’il ne s’agissait pas du premier ballon de ce type à pénétrer dans l’espace aérien américain – et que les incursions précédentes n’avaient pas été détectées, exposant un “écart de connaissance du domaine” qui doit être comblé.

“Très certainement, cet incident démontre la nécessité d’investir dans notre défense continentale, ce qui est exactement ce que nous faisons”, a déclaré Anand, citant l’effort en cours de 40 milliards de dollars pour mettre à niveau un système dont les dirigeants militaires ont longtemps insisté sur le fait qu’il était désespérément obsolète.

Il n’y a aucune preuve que des ballons chinois précédemment repérés au-dessus des États-Unis – au moins quatre d’entre eux, dont trois pendant que Donald Trump était président et un autre depuis que Joe Biden a pris le relais – sont entrés dans l’espace aérien canadien, a-t-elle ajouté.

«Nous veillerons certainement à ce que nos relations étroites avec les États-Unis se poursuivent, afin de contribuer à la protection et à la sécurité globales du continent nord-américain.»

Anand, qui parle de la modernisation du Norad depuis qu’il est devenu ministre de la Défense en octobre 2021, a donné peu de détails sur le calendrier, sauf pour dire que les travaux sur la mise à niveau des infrastructures et les systèmes radar de pointe « à l’horizon » sont déjà en cours. .

«Ce sont des investissements massifs», a-t-elle déclaré. “Nous aurons bientôt plus de détails à partager sur la façon dont divers projets avancent.”

C’est dans le haut fourneau surchauffé de la Seconde Guerre mondiale, alors que les deux pays étaient encore sous le choc des séquelles de la Grande Dépression et soudainement appelés à développer un effort de guerre collectif, que les liens industriels modernes entre le Canada et les États-Unis se sont forgés. .

Aujourd’hui, à la suite de la pandémie de COVID-19, la poussée mondiale pour soutenir l’Ukraine dans sa guerre en cours avec la Russie – combinée à la soudaine ruée du monde occidental pour mettre fin à sa dépendance à l’égard de la Chine pour les semi-conducteurs, les minéraux critiques et les métaux des terres rares – a créé un écho inquiétant .

“Lorsque vous parlez à des PDG du monde entier, ils vous disent que la géopolitique représente près de la moitié des discussions qu’ils ont actuellement lors des réunions de leur conseil d’administration, car si vous faites le mauvais choix, cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices”, a déclaré Champagne.

“À une époque où les nations s’efforcent de renforcer la résilience de leurs chaînes d’approvisionnement, je pense que le Canada et les États-Unis se démarquent dans le monde avec la chaîne d’approvisionnement la plus intégrée.”

Les deux ministres se sont exprimés quelques heures seulement avant le deuxième discours sur l’état de l’union de Biden mardi soir, un discours bruyant et combatif qui a non seulement présenté les divisions partisanes de l’Amérique, mais a démontré qu’avec une élection présidentielle en vue, la politique du protectionnisme est bien vivante dans la maison Blanche.

« Buy American est la loi depuis 1933. Mais pendant trop longtemps, les administrations passées – démocrates et républicaines – se sont battues pour la contourner. Plus maintenant », a déclaré le président sous des applaudissements enthousiastes.

Il a également promis de nouvelles règles pour les projets d’infrastructure fédéraux qui exigeraient que tous les matériaux de construction – pas seulement le fer et l’acier, mais aussi le cuivre, l’aluminium, le bois, le verre, les cloisons sèches et les câbles à fibre optique – soient fabriqués aux États-Unis.

“Sous ma surveillance, les routes américaines, les ponts américains et les autoroutes américaines seront construits avec des produits américains.”

Ce genre de rhétorique explique peut-être pourquoi, alors que le Canada est déjà considéré comme un important fournisseur de l’approvisionnement militaire américain, Ottawa redouble d’efforts pour promouvoir la coopération militaire bilatérale.

« Le Canada possède cet écosystème dynamique de fournisseurs (qui) produisent des pièces et des composants, des systèmes et des sous-systèmes fiables et de haute qualité. Et ces systèmes permettent tous des plates-formes d’armes majeures », a déclaré Anand.

“Nous sommes à un moment dans l’environnement économique mondial où la demande de munitions et la demande d’équipements et de fournitures militaires dépassent largement l’offre. Nous devons nous assurer que le Canada est bien placé pour garantir que nous pouvons maintenir ces chaînes d’approvisionnement stables.

Les deux ministres arriveront à DC mercredi soir pour des réunions avec de grands entrepreneurs américains comme Lockheed Martin, Boeing, Raytheon et General Dynamics, et s’entretiendront également avec des législateurs clés à Capitol Hill pour leur rappeler à quel point le contenu canadien soutient déjà l’armée américaine.

Vendredi, ils participeront à une table ronde au Wilson Center sur la promotion de la sécurité nationale et de la prospérité économique.

“C’est un moment où … l’industrie aérospatiale et de la défense en particulier doit regarder vers le nord”, a déclaré Champagne.

“Nous allons là-bas pour dire : ‘Écoutez, c’est une opportunité de faire équipe, de faire plus ensemble, d’innover davantage et de vendre plus ensemble.'”

