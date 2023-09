Les ministres conservateurs sont responsables de la montée en flèche des coûts du HS2, déclare l’ancien patron du secteur ferroviaire

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’ancien président de HS2 a riposté au gouvernement de Rishi Sunak en accusant les ministres conservateurs « à courte vue » d’être responsables de la spirale des coûts du projet de train à grande vitesse.

L’indépendant a révélé pour la première fois que le Premier ministre était en pourparlers secrets du « Projet Redwood » avec le chancelier Jeremy Hunt pour supprimer la partie nord du projet de Birmingham à Manchester.

Malgré les réactions négatives, M. Sunak semble désireux de réduire les coûts – des sources proches du Premier ministre affirmant que les dirigeants de HS2 se sont comportés comme des « enfants à la carte de crédit en or ».

L’ancien président de HS2, Allan Cook – qui a dirigé le projet entre 2018 et 2021 – a maintenant accusé le gouvernement de tenter d’esquiver ses responsabilités.

Le chef de l’industrie ferroviaire a déclaré que les responsables gouvernementaux étaient d’accord avec « chaque centime dépensé » et a affirmé que ce serait un « gaspillage d’argent scandaleux » si M. Sunak et M. Hunt mettaient fin à la ligne à Birmingham.

« Des représentants du Trésor et du département des transports siégeaient au conseil d’administration de HS2 lorsque j’en étais président », a déclaré M. Cook au Mail. Interrogé sur l’idée que les dirigeants se comportaient comme des « enfants avec la carte de crédit en or », il a répondu : « Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité ».

M. Cook a insisté : « Il y avait une transparence totale de chaque décision et de chaque centime dépensé. HS2 avait des réunions mensuelles avec les ministres et les responsables du numéro 10, du Trésor et du ministère des Transports.

Blâmant les ministres conservateurs pour leurs retards et leur manque de clarté, l’ancien président a ajouté : « Ma plus grande frustration est peut-être l’approche constante à courte vue des grands programmes d’infrastructure. »

« L’incertitude est l’ennemie des grands projets. Cela augmente les coûts et ralentit les progrès. Le gaspillage d’argent le plus scandaleux serait de mettre fin à la ligne à Birmingham, ce qui entraînerait tous les coûts et n’apporterait que très peu de bénéfices réels. »

Rishi Sunak sous pression pour s’engager dans HS2 à Manchester (Hollie Adams/PA Wire)

La guerre des mots survient alors que M. Sunak a éludé à plusieurs reprises les questions sur l’avenir du HS2 au cours d’une série d’entretiens atroces – accusant Covid d’être responsable de la faillite des chemins de fer.

Le Premier ministre a déclaré à la radio BBC que la pandémie a amené tout le monde à « cesser de voyager sur le réseau ferroviaire », ce qui a rendu l’exploitation des services ferroviaires « très difficile ».

Le Premier ministre a déclaré qu’il y avait des « pieux dans le sol » sur la première phase du projet, mais a refusé de dire s’il était engagé dans la deuxième phase, ce qui L’indépendant a révélé que M. Sunak et M. Hunt envisageaient de les mettre au rebut pour économiser de l’argent.

M. Sunak envisagerait une option pour apaiser une réaction négative des conservateurs en jetant la route Birmingham-Manchester dans les herbes hautes en la retardant jusqu’à sept ans.

Il y a eu des indications qu’il pourrait annoncer une série d’améliorations des transports régionaux dans le but de limiter les retombées politiques – notamment en proposant le Northern Powerhouse Rail entre Manchester et Leeds.

Les principaux conservateurs du mur rouge de l’influent Northern Research Group ont indiqué qu’ils étaient prêts à accepter un retard dans la partie nord du HS2 – à condition que le Premier ministre s’engage dans des projets ferroviaires est-ouest connus sous le nom de Northern Powerhouse Rail.

Le maire travailliste du Grand Manchester, Andy Burnham, a suggéré qu’il pourrait être ouvert à un retard – si le gouvernement s’engage sur des routes est-ouest et construit une section du HS2 entre l’aéroport de Manchester et Manchester Piccadilly.