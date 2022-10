Les ministres conservateurs sont invités à rendre des indemnités de licenciement “farfelues”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les ministres conservateurs nouvellement nommés sont appelés à renoncer à leurs indemnités de licenciement à la suite du remaniement de Rishi Sunak.

Les récents troubles conservateurs signifient que plusieurs ministres limogés – maintenant de retour au gouvernement – ​​sont en mesure de réclamer des paiements importants aux frais des contribuables.

Les libéraux démocrates ont qualifié l’arrangement de “farce” et ont appelé les ministres à restituer leur “prime de porte tournante” pour aider les familles en difficulté avec le coût de la vie.

Dominic Raab, limogé par Liz Truss mais reconduit en tant que secrétaire à la justice et vice-Premier ministre, serait éligible pour recevoir 16 876 £ bien qu’il n’ait été sans emploi que pendant sept semaines.

Steve Barclay, nommé secrétaire à la Santé par M. Sunak après avoir été limogé en septembre, aurait également droit à la même indemnité de licenciement ministériel.

Il n’est pas clair si la secrétaire à l’Intérieur, Suella Braverman, acceptera son indemnité de licenciement après avoir été reconduite dans ses fonctions seulement six jours après avoir été limogée par Mme Truss pour une faille de sécurité.

Ceux qui quittent le gouvernement ont droit à 25 pour cent des salaires annuels qu’ils ont reçus pour occuper un poste ministériel.

Appelant à l’arrêt des paiements du gouvernement aux ministres reconduits dans leurs fonctions, la porte-parole du Cabinet Office des Lib Dems, Christine Jardine, a déclaré: “Quelle injustice stupéfiante, pour que les ministres qui nous ont plongés dans ce gâchis financier soient récompensés avec l’argent des contribuables.”

Elle a déclaré: “Cela dépasse l’entendement que, alors que les familles ont du mal à payer leurs factures, de nombreux ministres conservateurs à la retraite devraient recevoir des milliers de livres, certains d’entre eux après seulement quelques semaines de travail.”

“Le plus flagrant de tous est peut-être le bonus de porte tournante pour les ministres qui ont reçu un paiement il y a quelques mois à peine et qui ont déjà été nommés à nouveau. C’est une farce complète », a ajouté Mme Jardine.

Les travaillistes et les Lib Dems ont tous deux demandé à Mme Truss de refuser l’allocation annuelle pouvant atteindre 115 000 £ par an à laquelle elle a droit en tant qu’ancienne Premier ministre après avoir passé seulement six semaines chaotiques au pouvoir.

Sir Keir Starmer a déclaré que l’ex-Premier ministre “n’y avait pas vraiment droit, elle devrait le refuser et ne pas le prendre”, affirmant que ce serait “la bonne chose à faire”.

Pendant ce temps, M. Sunak fait face à des appels à une enquête officielle sur Mme Braverman après qu’elle a été ramenée à la tête du ministère de l’Intérieur moins d’une semaine après avoir été limogée pour une violation de la sécurité.

Les travaillistes et les libéraux démocrates ont soulevé des préoccupations de «sécurité nationale» et ont exigé une enquête du Cabinet Office mercredi après que le nouveau Premier ministre lui ait confié un rôle de premier plan.

Le secrétaire du Cabinet Simon Case, le plus haut fonctionnaire du pays, serait “livide” de son retour rapide et “très préoccupé” par la violation.

Mme Truss a forcé Mme Braverman à sortir après avoir enfreint le code ministériel en envoyant un document officiel du gouvernement à un député conservateur à partir d’un e-mail personnel.

Mme Braverman a admis avoir commis une “erreur” qu’elle a décrite comme une “infraction technique” aux règles.

Mais des questions subsistent sur la raison pour laquelle elle a envoyé le document à son collègue député de droite Sir John Hayes et comment elle a accidentellement copié un assistant à un autre député, qui a sonné l’alarme.

Le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly a déclaré que Mme Braverman s’était excusée pour “l’erreur” alors qu’il défendait sa réintégration.

“Le Premier ministre a accepté ses excuses et il a décidé que ce qu’il voulait, c’était un ministre de l’Intérieur expérimenté qui a une expérience récente – très, très récente – au ministère de l’Intérieur”, a-t-il déclaré à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.