Les ministres conservateurs révèlent que l’interdiction de la thérapie de conversion pourrait «criminaliser» les parents

Le gouvernement de Rishi Sunak a promis que le projet de loi définissant la manière dont il interdira la thérapie de conversion inclura « tout le monde », y compris les personnes transgenres.

Cependant, le ministre de l’égalité, Kemi Badenoch, devrait écrire à tous les députés conservateurs pour exprimer ses inquiétudes concernant les risques de la législation et les efforts pour éviter de “criminaliser” les parents.

Le ministre du cabinet, qui s’est tenu sur une plate-forme “anti-réveil” lors de la course à la direction des conservateurs, craint qu’il ne soit “difficile” de s’assurer qu’il n’y aura pas de conséquences involontaires de l’interdiction, selon Le télégraphe.

La secrétaire à la Culture, Michelle Donelan, a déclaré mardi que le gouvernement publierait bientôt un projet de loi détaillant son approche proposée pour interdire les pratiques de conversion sur la base de la sexualité et de l’identité de genre.

Mais le ministre de l’Intérieur, Robert Jenrick, a également déclaré que le gouvernement devrait veiller à ne pas criminaliser les parents, les enseignants et les mentors qui conseillent les adolescents sur leur sexualité et leur genre.

Interrogé sur Sky News s’il comprenait les préoccupations de Mme Badenoch, il a répondu: «Oui, je le sais. Nous soutenons tous l’abolition des thérapies de conversion qui sont malveillantes… Mais c’est une question beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît à première vue.

M. Jenrick a ajouté: “Ce que nous ne voulons pas voir, ce sont les parents, les proches, les enseignants, les personnes qui souhaitent apporter un soutien et des conseils aux enfants rebutés ou criminalisés.”

Dans un communiqué publié mardi, Mme Donelan a déclaré que le gouvernement reconnaissait “la force du sentiment sur la question des pratiques de conversion néfastes et restait déterminé à protéger les personnes contre ces pratiques”.

Le gouvernement avait précédemment déclaré que ses plans ne couvriraient pas les personnes trans. Mais Mme Donelan a déclaré que le projet de loi « protégera tout le monde, y compris les personnes ciblées sur la base de leur sexualité ou transgenres ».

Elle a ajouté: “La législation ne doit pas – par manque de clarté – nuire au nombre croissant d’enfants et de jeunes adultes en détresse liée au genre en criminalisant ou en refroidissant par inadvertance les conversations légitimes que les parents ou les cliniciens peuvent avoir avec leurs enfants.”

Kemi Badenoch est sur le point d’écrire aux députés conservateurs sur la question (fil de sonorisation)

Lorsque le gouvernement a initialement annoncé sa consultation sur l’interdiction de la thérapie de conversion, ses propositions « universelles » visaient à protéger toutes les personnes LGBT+.

Mais en mars dernier, Boris Johnson a radicalement abandonné ses projets de législation, un porte-parole du gouvernement déclarant qu’il examinerait comment la loi existante pourrait être appliquée plus efficacement et explorerait d’autres mesures.

En quelques heures, une réaction violente a forcé une retraite précipitée et une source gouvernementale aurait déclaré qu’une législation serait incluse dans le discours de la reine. M. Johnson a défendu la décision de ne pas inclure les personnes trans, affirmant qu’il y avait “des complexités et des sensibilités” qui devaient être résolues.

Les critiques ont dit au gouvernement d’arrêter de faire des “excuses pathétiques”, les manifestants sont descendus dans la rue et tant de groupes LGBT+ se sont retirés de la conférence LGBT historique du gouvernement qu’elle a dû être annulée.

La députée conservatrice principale Alicia Kearns, qui a longtemps fait campagne sur la question, a déclaré qu’elle était heureuse que l’interdiction “arrive enfin”.

L’arrière-ban a déclaré: «Nous avons un calendrier, nous savons que ce sera une interdiction totalement inclusive et je suis vraiment ravi, car il est juste que nous mettions fin à ce crime odieux qui permet aux charlatans et aux charlatans de s’attaquer à certains des membres les plus vulnérables. de notre société »,

Nancy Kelley, directrice générale de Stonewall, a salué la déclaration, mais a noté qu’il y avait eu “retard après retard” depuis que le gouvernement avait promis pour la première fois d’interdire les pratiques de conversion en 2018. “Le gouvernement britannique doit publier le projet de loi et un calendrier imminent dès que possible.

Downing Street a indiqué que la législation pourrait être adoptée avant les prochaines élections générales. “Nous voulons le faire dans ce parlement, c’est ce que je comprends”, a déclaré le porte-parole officiel du Premier ministre.

«Nous voulons qu’il passe par un examen pré-législatif lors de cette session parlementaire parce que nous pensons que c’est important parce que certains des problèmes que nous connaissons ne sont pas entièrement résolus. C’est le processus qui sera lancé en premier lieu.