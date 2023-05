Les ministres arabes des Affaires étrangères se rencontrent avant le sommet de la Ligue arabe en Arabie saoudite

BEYROUTH (AP) – Les ministres arabes des Affaires étrangères se sont rencontrés mercredi en Arabie saoudite avant le sommet annuel de la Ligue arabe dans le royaume pour discuter de l’ordre du jour du prochain rassemblement et des projets de résolutions.

Le sommet de cette année, qui débutera vendredi dans la ville de Djeddah, marquera la réadmission de la Syrie déchirée par la guerre dans la ligue des 22 membres, après une suspension de 12 ans. L’adhésion de la Syrie a été gelée à la suite de la répression brutale du président syrien Bashar Assad contre les manifestations de masse de 2011 contre son régime. Le pays a rapidement sombré dans une guerre civile brutale qui a tué près d’un demi-million de personnes et déplacé la moitié de la population d’avant-guerre du pays de 23 millions.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, a déclaré mercredi que la région était à la croisée des chemins, confrontée à une multitude de défis. Il a appelé à la coopération entre les pays arabes pour parvenir à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité économique.

Bin Farhan a également salué le retour de la Syrie, tout comme le secrétaire général de la ligue Ahmed Aboul Gheit et le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf.

Le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mekdad a tenu cette semaine des réunions bilatérales dans le royaume avec plusieurs de ses homologues alors que Damas continue de lancer un appel pour des investissements indispensables dans le pays déchiré par la guerre – paralysé par le conflit et les sanctions occidentales – et a décidé de rétablir les liens avec Arabie saoudite, Jordanie, Égypte et Irak.

Le retour de la Syrie dans le giron arabe intervient alors que Damas tente également de modifier ses relations avec la Turquie, l’un des principaux soutiens des groupes armés d’opposition syriens dans le nord-ouest du pays.

Mais quelques pays arabes restent sceptiques quant au retour de la Syrie dans le championnat, principalement le Qatar.

Le chef de la diplomatie qatarienne, le cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a déclaré mercredi que son pays s’opposait au retour de la Syrie mais qu’il ne voulait pas s’opposer « au consensus arabe ». Chaque pays arabe, cependant, peut unilatéralement normaliser ses relations avec la Syrie, a-t-il déclaré.

Pour que cela se produise du point de vue du Qatar, la Syrie doit passer « par une solution juste et globale » à son conflit, a ajouté Cheikh Mohammed.

Le sommet intervient également alors que les gouvernements arabes se bousculent pour résoudre le conflit au Soudan entre l’armée, dirigée par le général Abdel Fattah Burhan, et les Forces de soutien rapide paramilitaires rivales, commandées par Mohamed Hamdan Dagalo. Les combats dans ce pays d’Afrique de l’Est, qui ont éclaté à la mi-avril, ont fait plus de 600 morts et déplacé des dizaines de milliers de personnes.

Lors de la réunion de mercredi, de hauts diplomates d’Arabie saoudite, d’Égypte et d’Algérie ont appelé à un cessez-le-feu au Soudan et à la fin de l’escalade de la violence en Israël et dans les territoires palestiniens.

Les journalistes d’Associated Press Nick El Hajj et Lujain Jo à Dubaï, aux Émirats arabes unis, ont contribué à cette histoire.

Kareem Chehayeb, Associated Press