Plus de 1500 camions font la queue dans le Kent pour rentrer sur le continent – SIMON DAWSON / REUTERS

L’interdiction de fret à la frontière française devrait être levée à partir de demain matin, ont suggéré les ministres, car le chaos en cours à la frontière risque de provoquer une pénurie de fraises et d’autres fruits au Royaume-Uni.

Les ministres français de l’Europe et des Transports ont déclaré qu’une annonce était imminente et prendrait effet à partir de mercredi matin. Des sources britanniques ont suggéré que la résolution pourrait impliquer des tests de masse des transporteurs à la frontière.

Mardi matin, 650 camions attendaient sur le M20 et le 873 au centre de détention du gouvernement à l’aéroport de Manston.

Andrew Opie, directeur de l’alimentation et de la durabilité au British Retail Consortium, a averti que les chaînes d’approvisionnement en fruits et salades seraient perturbées si le blocus n’était pas levé rapidement.

« Le problème, ce sont les camions vides, donc les camions vides qui sont maintenant bloqués dans le Kent, ils doivent retourner dans des endroits comme l’Espagne pour récupérer le prochain envoi de framboises et de fraises et ils doivent revenir dans le jour suivant environ. sinon nous verrons des perturbations, dit-il. «

Il a ajouté: « Tant qu’il peut être dégagé aujourd’hui, l’impact sur les consommateurs sera minime – rappelez-vous que les magasins sont fermés le jour de Noël, ce qui prend une journée d’achat hors de l’équation, mais ces camions qui sont bloqués dans le Kent, ils je dois rentrer le lendemain. «

Boris Johnson et Emmanuel Macron, le président français, ont parlé personnellement de l’interdiction du fret.

Priti Patel, le ministre de l’Intérieur, a déclaré que le gouvernement «travaillait pour obtenir une résolution» alors que les pourparlers se poursuivaient.

Suivez les dernières mises à jour ci-dessous.

09h33

Le nombre de camions « fluctuants » crée un énorme recul

Priti Patel a reconnu ce matin qu’il y avait eu une certaine «fluctuation» du nombre de camions qui attendaient dans le Kent pour traverser la frontière.

L’histoire continue

Les chiffres de ce matin suggèrent que les chiffres ont «fluctué» d’environ 170 hier à 1500 aujourd’hui.

Voici à quoi cela ressemble sur les routes:

09h16

L’Organisation mondiale de la santé soutient les interdictions de voyager au Royaume-Uni

Les interdictions de voyager pour contenir la propagation du virus mutant sont « prudentes », a déclaré le chef européen de l’Organisation mondiale de la santé.

Une réunion a également été convoquée des États membres européens de l’OMS pour discuter de la souche britannique.

En réponse @WHO_Europe réunir les États membres pour discuter des stratégies de test, de réduction de la transmission et de communication des risques Limiter les déplacements pour contenir la propagation est prudent jusqu’à ce que nous ayons de meilleures informations. Les chaînes d’approvisionnement pour les biens essentiels et les voyages essentiels devraient rester possibles

2/3 – Hans Kluge (@hans_kluge) 22 décembre 2020

08h58

Le vaccin « confiant » du PDG de BioNTech fonctionnera contre le mutant Covid

Le directeur général de BioNTech a déclaré que la société pharmaceutique allemande était convaincue que son vaccin contre le coronavirus fonctionnait contre la variante britannique, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour en être parfaitement sûr.

Moderna, qui fabrique un vaccin contre le coronavirus différent, teste également son vaccin contre la version à propagation plus rapide de la maladie.

08h54

Le rebond de l’été a vu une augmentation record du PIB

Les dernières données économiques montrent que l’économie du Royaume-Uni a augmenté plus que ce que l’on pensait initialement cet été, car elle a rebondi après le plus dur coup économique en plus de 60 ans.

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 16 pour cent entre juillet et septembre, la hausse trimestrielle la plus rapide depuis le début des records en 1955.

Ce nouveau chiffre est en avance sur l’estimation initiale du Bureau des statistiques nationales d’une augmentation de 15,5 pour cent du PIB au cours du troisième trimestre de l’année.

Mais malgré une croissance record, le rebond du troisième trimestre n’a pas suffi à rattraper le retard que le Royaume-Uni avait perdu au cours des trois mois précédents.

Entre avril et juin, le PIB a chuté de 18,8 pour cent, révisé à la baisse par rapport aux estimations antérieures de 19,8 pour cent, alors que les effets de la pandémie de Covid-19 frappaient l’économie. Le premier lock-out en Angleterre a été lancé le 23 mars.

Pris dans leur ensemble, cela signifie que le niveau du PIB britannique était toujours de 8,6% inférieur au troisième trimestre à ce qu’il était à la fin de 2019, avant la pandémie.

08h50

Les craintes de niveau 4 font la une des journaux alors que le virus se propage

Un rapide coup d’œil aux gros titres du matin montre que la possibilité qu’un niveau 4 national domine à nouveau l’agenda des nouvelles aujourd’hui.

Le Telegraph est le seul journal à annoncer que les chauffeurs de camion pourraient être testés à la frontière dans le cadre d’un accord avec la France pour la réouverture des lignes de fret.

Télégraphe

Le Mirror et l’Express éclaboussent tous les deux sur la propagation de la variante « mutante » de Covid-19 à travers le Royaume-Uni – et la possibilité d’un niveau 4 partout.

Miroir express

The Sun et Metro soulèvent tous deux la possibilité d’acheter de la panique avant Noël, car les Britanniques s’inquiètent pour la sécurité de leurs dîners de Noël.

métro soleil

08h41

Le niveau 4 national est « inévitable », déclare le ministre de l’Intérieur

Le gouvernement devra prendre « des mesures fortes » pour contenir la variante Covid à travers le Royaume-Uni et des niveaux plus durs sont « inévitables », a déclaré le ministre de l’Intérieur Priti Patel.

« Si le virus continue de se propager, nous prendrons des mesures plus fortes, car en fin de compte, notre objectif est de sauver des vies et d’assurer la sécurité des gens », a déclaré Mme Patel à Sky News.

«C’est inévitable car les gens voyagent, et bien sûr, nous exhortons les gens à ne pas voyager pour la santé de tout le monde, nous devons prendre des mesures fortes et nous le faisons.

Interrogé sur la question de savoir si le niveau 4 était inévitable dans tout le Royaume-Uni, le ministre de l’Intérieur a déclaré: « Bien sûr. Si le virus continue de se propager, nous prendrons des mesures plus fortes. Mais pour le moment, il ne m’appartient pas de prévenir tout changement. »

Cela vient après que le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, ait déclaré que davantage de restrictions pourraient être nécessaires car des cas de la souche mutante apparaissaient maintenant « partout ».

Toutes les dernières nouvelles sur les coronavirus sont sur notre site dédié Blog en direct Covid-19, dirigé par mon collègue Jordan Kelly-Linden.

08h37

Les chauffeurs de camion ont reçu une barre de céréales chacun en attendant la réouverture de la frontière

Les chauffeurs de camion Peckish font actuellement la queue sur le M20 dans le Kent – SIMON DAWSON / REUTERS

Selon une association professionnelle, les chauffeurs de camion en attente de traverser la Manche se sont vu offrir une seule barre de céréales chacun.

Rod McKenzie, directeur général de la Road Haulage Association, a déclaré à BBC Breakfast: « Il est clair que ces chauffeurs ont passé une deuxième nuit garés quelque part, peut-être sur une autoroute, peut-être ailleurs, à essayer de traverser la Manche, et beaucoup d’entre eux sont européens. les conducteurs essaient de rentrer chez eux pour Noël et leur moral est très mauvais.

« Hier, le conseil du comté de Kent leur a offert à chacun une barre de céréales, ce qui est un effort plutôt médiocre, je pense en termes de maintien de leur moral et de leur moral. »

M. McKenzie a déclaré que les toilettes étaient également un « gros problème » avec des préoccupations concernant la santé et la propreté.

Priti Patel, le ministre de l’Intérieur, a déclaré à BBC Breakfast qu’il y avait « des installations de bien-être et un soutien pour ces transporteurs » disponibles.

08h33

Pas de prolongation de la période de transition, dit Patel

Priti Patel a fermement exclu toute prolongation de la période de transition du Brexit au Royaume-Uni, alors que les négociations sur les accords commerciaux entrent dans leur phase finale.

Interrogée sur la tentation de demander une prolongation de la période de transition du Brexit qui doit se terminer cette année, elle a ajouté: « Non, il n’y en a pas. »

Boris Johnson et d’autres ministres ont exclu à plusieurs reprises toute prolongation de la période, qui se termine le 31 décembre.

Après cela, le Royaume-Uni quittera l’UE sans accord à moins qu’un accord ne puisse être trouvé dans les prochains jours.

08h29

Un scandale anglais de baies: la Grande-Bretagne pourrait manquer de fruits

L’un des principaux problèmes du blocage des frontières entre le Royaume-Uni et la France est celui des fruits et de la salade, ont averti les experts.

Le British Retail Consortium a déclaré que la Grande-Bretagne tire une grande partie de sa salade et de ses fruits, y compris des fraises, d’Europe à cette période de l’année.

Les 1500 camions actuellement stationnés dans le Kent doivent revenir chez des fournisseurs en Espagne et dans d’autres pays du sud de l’Europe pour s’approvisionner en produits, ou risquer une pénurie dans les rayons après Noël.

Andrew Opie, directeur de l’alimentation et du développement durable au British Retail Consortium, a déclaré: « Il a ajouté: » Tant qu’il peut être dégagé aujourd’hui, l’impact sera minime pour les consommateurs – rappelez-vous que les magasins sont fermés le jour de Noël, ce qui prend un jour. d’acheter de l’équation, mais les camions qui sont bloqués dans le Kent doivent rentrer le lendemain. »

08h24

Travail: les chauffeurs de camion devraient être mieux traités

Un chauffeur de camion sur la M20 près d’Ashford hier soir – TOBY MELVILLE / REUTERS

Rachel Reeves, la chancelière fantôme du duché de Lancaster, a déclaré que les chauffeurs de camion sont des travailleurs essentiels et devraient être traités « beaucoup mieux ».

« Le bien-être de ces chauffeurs devrait être une priorité pour nous pour le moment, nous devrions les traiter beaucoup mieux que nous parce que ce sont des travailleurs essentiels qui maintiennent nos supermarchés approvisionnés, maintiennent notre secteur manufacturier en état de marche, mais aussi nos produits britanniques. commercialiser dans le monde entier. «

Mme Reeves a suggéré que les chauffeurs de camion soient emmenés dans les aéroports pour rentrer chez eux si la frontière ne doit pas être ouverte bientôt.

08h16

Bonjour

Boris Johnson négocie ce matin avec l’Europe sur deux fronts alors qu’il se bat pour rouvrir la frontière britannique avec la France alors que les pourparlers en cours poursuivent un accord final avec l’UE.

Les ministres français ont suggéré qu’une annonce est imminente sur les ports, qui devraient rouvrir à partir de demain. L’annonce devrait inclure un nouveau plan pour tester les transporteurs à la frontière afin de réduire la propagation de la souche mutante de Covid-19 à travers la Manche, nous rapportons ce matin.

Priti Patel a déclaré que le gouvernement « travaillait pour obtenir une résolution » avec les autorités françaises.

Dans l’actualité du Brexit, Downing Street et des sources de l’UE expliquent tous deux que les deux parties restent très éloignées sur les questions clés de la pêche et de l’égalité des chances, mais certains suggèrent qu’un accord est plus proche qu’il ne l’a jamais été, à la suite d’un concession sur la pêche.