La pression sur Rishi Sunak pour qu’il révèle les messages WhatsApp de Boris Johnson pendant la crise de Covid s’est intensifiée aujourd’hui alors qu’un ex-mandarin a accusé le gouvernement de « dissimulation ».

Lord Kerslake, l’ancien chef de la fonction publique, a soutenu les demandes du Cabinet Office d’abandonner son refus de remettre les Whatsapps non expurgés de M. Johnson à l’enquête officielle sur Covid.

Il a déclaré à l’émission Today de la BBC Radio 4 qu’il reconnaissait que la protection de la confidentialité ministérielle était importante, mais a ajouté: « Il y a une certaine dissimulation en cours ici pour éviter l’embarras des ministres. »

Le Cabinet Office, qui a soutenu le refus de M. Johnson de révéler ses messages privés pendant la pandémie, s’est « égaré à cette occasion », a déclaré le pair.

Il a ajouté qu’il serait «utile» que la présidente de Covid, Lady Hallett, qui insiste sur le fait que les messages soient divulgués pour établir la vérité sur la gestion de la pandémie par M. Johnson, «l’emporte dans ce combat».

Le Cabinet Office a jusqu’à 16 heures mardi pour répondre à la demande de la présidente de l’enquête, Lady Hallett, concernant les messages et les journaux appartenant à M. Johnson.

Si les ministres bloquent la demande de remise des documents officiels, qui montrent ce qui se passait au cœur du gouvernement pendant la pandémie, le ministère risque d’être traîné devant les tribunaux.

Le gouvernement a jusqu’à présent refusé de divulguer certains éléments, affirmant qu’ils sont « sans ambiguïté sans rapport avec l’enquête ». Mais Lady Hallett a fait valoir qu’elle devrait être en mesure de décider si les documents sont pertinents ou non.

Aucune décision n’a été prise sur l’opportunité de divulguer les documents à l’enquête – ordonnée par M. Johnson lui-même en mai 2021.

Lord Kerslake, qui a dirigé la fonction publique entre 2012 et 2014, a déclaré à Radio 4 de la BBC Aujourd’hui show: «Il y a une dissimulation en cours ici pour éviter l’embarras des ministres. Mais il y a aussi le Cabinet Office qui se bat pour un principe de confidentialité.

« Je dois dire que je pense qu’ils se trompent sur cette situation. Je pense en fait que cela créerait un précédent utile si Lady Hallett l’emportait dans ce combat sur l’information.

« Nous sommes un peu dans le pétrin en ce moment, nous ne savons pas vraiment si WhatsApp a été utilisé comme un outil de prise de décision ou, en fait, comme un simple dispositif de partage d’informations. »

Faisant référence à l’ancien secrétaire à la santé Matt Hancock qui a remis les échanges WhatsApp à Isabel Oakeshott depuis son mandat au cabinet, il a ajouté: « Nous avons la situation extraordinaire où Matt Hancock a remis toute une gaine de messages WhatsApp à un journaliste sans aucune sanction apparente sous la loi sur les secrets officiels.

« Cette affaire pour voir les documents dans l’une de nos enquêtes les plus importantes, probablement depuis l’Irak, doit sûrement être beaucoup plus convaincante que cela. »

Le Cabinet Office a déjà fourni plus de 55 000 documents, 24 déclarations de témoins personnels et huit déclarations d’entreprises à l’enquête.

Mais l’enquête recherche également des messages non expurgés entre M. Johnson et une foule de personnalités gouvernementales, de fonctionnaires et de fonctionnaires. La liste comprend le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Sir Chris Whitty, ainsi que le conseiller scientifique en chef de l’époque, Sir Patrick Vallance.

Des messages avec la secrétaire aux Affaires étrangères de l’époque, Liz Truss, et le secrétaire à la Santé de l’époque, Matt Hancock, sont également demandés, ainsi qu’avec l’ancien haut responsable Dominic Cummings et le chancelier de l’époque, Rishi Sunak.

L’enquête a également demandé « des copies des 24 cahiers contenant des notes contemporaines prises par l’ancien Premier ministre » sous « une forme propre et non expurgée, à l’exception uniquement de toute expurgation appliquée pour des raisons de sécurité nationale ».