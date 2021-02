Des ministres ont été accusés d’avoir traité les femmes enceintes après coup après avoir omis de répondre directement à une série de lettres d’un organisme de bienfaisance et de deux collèges médicaux royaux appelant à plus de soutien pour les femmes enceintes.

Le gouvernement lui-même a averti les femmes enceintes qu’après 28 semaines, elles devraient adopter une approche plus «de précaution», craignant qu’elles ne soient plus à risque de souffrir d’une maladie grave si elles attrapent le Covid-19.

Rosalind Bragg, directrice de Maternity Action, a déclaré: «Nous avons écrit conjointement avec le Collège royal des sages-femmes et le Collège royal des obstétriciens et gynécologues, qui sont des organisations nationales ayant une connaissance approfondie des risques pour la santé auxquels sont confrontées les femmes enceintes.

«Nous recherchons un modeste amendement au programme de congé qui pourrait être mis en œuvre rapidement et qui offrirait une protection aux femmes enceintes à un moment où elles courent un risque accru de maladie grave et d’hospitalisation de Covid.»

Mme Bragg a déclaré: «Il ne suffit pas que le gouvernement dise aux femmes de poursuivre leurs employeurs devant le tribunal du travail. Rares sont les femmes enceintes et les nouvelles mères qui ont le temps, l’argent et les ressources émotionnelles pour le faire. »

Il est entendu que M. Norman a également écrit à Caroline Nokes, la députée conservatrice qui préside la commission des femmes et des égalités, au sujet de l’appel lancé par Maternity Action et les collèges début décembre.

Le Dr Edward Morris, président du Royal College of Obstetricians and Gynecologists, l’un des signataires de la lettre conjointe, a exhorté le chancelier à agir.

«Environ les deux tiers des femmes enceintes atteintes de Covid-19 ne présentent aucun symptôme, et celles qui en ressentent auront généralement des symptômes légers ou modérés de rhume et de grippe. Bien que cela soit rare, certaines femmes enceintes souffriront d’une maladie grave et il est plus probable que cela se produise plus tard dans la grossesse. C’est pourquoi il faut leur offrir une protection », a-t-il déclaré.