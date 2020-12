La Law Society, l’organisme professionnel des avocats d’Angleterre et du Pays de Galles, a averti que les droits et libertés fondamentaux consacrés dans la loi sur les droits de l’homme ne devraient pas être «annulés ou compromis».

Sam Grant, responsable des politiques et des campagnes chez Liberty, a déclaré que les lois « doivent être protégées pour le bien de notre démocratie », ajoutant: « Pendant des années, nos lois et nos processus juridiques ont fait en sorte que les gouvernements et les organismes publics puissent être contestés lorsqu’ils prendre de mauvaises décisions.

Mais le président de la Law Society d’Angleterre et du Pays de Galles, David Greene, a déclaré: «La loi sur les droits de l’homme codifie et protège les droits et libertés fondamentaux et garantit que chacun, quelle que soit sa richesse ou son statut, puisse faire respecter ces droits devant les tribunaux britanniques.