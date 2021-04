Les ministres ont été accusés d’une attitude «irrespectueuse» envers les étudiants après qu’il a été confirmé qu’ils ne retourneront pas à l’université en Angleterre avant le 17 mai au plus tôt.

L’enseignement en présentiel restera limité, ce qui soulèvera des questions sur le nombre d’étudiants qui accepteront l’offre si près de la fin du trimestre.

Le professeur Charlie Jeffery, vice-chancelier de l’Université de York, a qualifié le moment choisi pour l’annonce de «très tardif» et de «irrespectueux».

«Il est extrêmement difficile pour nos étudiants de savoir où ils vont être et ce qu’ils vont faire.

«Je trouve en fait plutôt irrespectueux que les étudiants n’aient pas la certitude que d’autres secteurs de l’économie, par exemple les salons de tatouage, le font», a déclaré le professeur Jeffery à la BBC.

La date du 17 mai coïncidera avec l’assouplissement supplémentaire des restrictions sur les contacts sociaux à l’intérieur en Angleterre, tant que le nombre de cas de coronavirus continuera à aller dans la bonne direction.

La plupart des étudiants en Angleterre ont été informés de ne pas retourner sur le campus dans le cadre du verrouillage national annoncé en janvier.

Certains en cours pratiques, qui nécessitent des équipements et des installations spécialisés, ont commencé à reprendre l’enseignement en présentiel le 8 mars.

Dans une déclaration ministérielle écrite, la ministre des Universités, Michelle Donelan, a averti que le mouvement des étudiants à travers le pays posait toujours un risque de transmission possible.

Une fois de retour, les étudiants seront invités à passer trois tests supervisés de Covid-19, à trois à cinq jours d’intervalle, sur des sites de test sur le campus.

Les étudiants auront également accès à des kits de test à domicile pour le reste du trimestre, a déclaré le ministère de l’Éducation.

Mme Donelan a déclaré que les ministres reconnaissaient à quel point l’année dernière avait été difficile et perturbatrice pour les étudiants.

« Cependant, la feuille de route est conçue pour maintenir une approche prudente de l’assouplissement des restrictions, afin de garantir que nous pouvons continuer à progresser vers une réouverture complète. Par [mid-May] une plus grande partie de la population sera vaccinée, et il y aura également plus de temps pour augmenter les tests afin de réduire davantage les risques. «

Le professeur Julia Buckingham, présidente d’Universities UK, qui représente les vice-chanceliers, a récemment décrit comme « illogique » d’ouvrir des gymnases et des magasins le 12 avril et de ne pas permettre aux étudiants de retourner sur le campus.

Le Dr Tim Bradshaw, directeur général du Russell Group, a déclaré: «L’annonce du gouvernement aujourd’hui signifie qu’environ 1 million d’étudiants universitaires ne pourront pas reprendre l’enseignement en personne avant au moins la mi-mai. Cela comprend les étudiants suivant des cours tels que les affaires, le droit, les mathématiques, la comptabilité et les langues.

«Alors que nous reconnaissons la nécessité de faire preuve de prudence alors que les mesures de verrouillage sont assouplies, la décision du gouvernement aujourd’hui est un coup dur. Il ne prend pas en compte les données qui montrent la sécurité des espaces d’enseignement et les très faibles taux d’infection dans les universités à l’heure actuelle, alors que la majorité des étudiants sont sur le campus. Nous exhortons le gouvernement à reconsidérer sa décision afin de garantir que ces étudiants ne soient pas oubliés et puissent reprendre l’enseignement en personne dès que possible.

Une pétition parlementaire demandant que les étudiants soient autorisés à retourner à l’université au début de la session d’été a également recueilli plus de 5 700 signatures.

Hillary Gyebi-Ababio, du Syndicat national des étudiants, a déclaré: «Nous sommes heureux que le gouvernement se soit enfin souvenu que les étudiants existent et ait commencé à combler le vide d’information de sa propre initiative. Notre priorité a toujours été que les étudiants et le personnel retournent sur un campus sûr, et cela soit guidé par des avis scientifiques, mais le silence a été exaspérant.

Mais l’University and College Union a appelé à ce que les cours universitaires restent en ligne jusqu’en septembre.

Le DfE a annoncé qu’il mettrait à disposition 15 millions de livres supplémentaires de financement pour les difficultés des étudiants cette année académique.