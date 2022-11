Les ministres à la chasse aux campings pour stopper les séjours des migrants dans les hôtels de luxe

LES MINISTRES font la chasse aux campings de migrants pour mettre fin à l’attrait des séjours hôteliers “de luxe” pour les nouveaux arrivants.

Les logements haut de gamme seront abandonnés au profit de logements simples pour aider à réduire la facture quotidienne de 6,8 millions de livres sterling logeant les demandeurs d’asile et les transmanche.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a déclaré hier aux Communes que la “dissuasion” devait faire partie de l’approche, indiquant que les hôtels à prix exorbitants agissent comme un “facteur d’attraction”.

Il a déclaré: “Les hôtels ne sont pas une réponse durable, nous voulons nous assurer que nous quittons les hôtels le plus rapidement possible et pour ce faire, nous devrons disperser les individus vers d’autres formes d’hébergement.

“Nous devrons peut-être prendre des sites plus grands pour fournir un hébergement décent mais basique et bien sûr nous devrons éliminer l’arriéré afin que nous puissions faire sortir plus de personnes du système.”

Il a ajouté qu’il n’était “pas approprié que nous logions des demandeurs d’asile dans des hôtels de luxe”.

Il a déclaré que la réduction viendrait en les renvoyant dans leur pays d’origine ou en leur accordant l’asile afin qu’ils puissent commencer à contribuer au Royaume-Uni.

Les hôtels loués par le Home Office comprennent le Great Hallingbury Manor quatre étoiles, près de Bishop’s Stortford, Essex, et le Dolphin Inn de 67 chambres à côté de la pittoresque rivière Ouse, à St Ives, Cambs.

M. Jenrick a déclaré qu’il y avait eu une “réduction significative” du nombre de personnes au centre de traitement des migrants de Manston, Kent, avec moins de 1 600 maximum actuellement – après que 2 300 aient été évacués.

Le secrétaire aux affaires, Grant Shapps, a expliqué hier comment le site de Manston « basculait pour devenir un centre de détention non officiel » pendant son court séjour au ministère de l’Intérieur.