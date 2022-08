Les minicaps peuvent mesurer l’activité des minicerveaux cultivés en laboratoire

Jusqu’à présent, les scientifiques n’ont pas été en mesure d’étudier les organoïdes cérébraux au-delà de quelques cellules. Alors que les organoïdes sont sphériques, les outils conventionnels pour les étudier – les plaques de réseau de microélectrodes, qui contiennent des électrodes pour mesurer l’activité électrique – sont plats.

Cette nouvelle microcapsule, créée par une équipe de l’Université Johns Hopkins, peut s’enrouler autour d’un organoïde cérébral, permettant aux chercheurs de prendre des enregistrements 3D de toute sa surface. Ces informations plus détaillées pourraient nous aider à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Une utilisation serait de surveiller la façon dont les neurones communiquent pendant les tests de dépistage de drogue.

Les microcaps, décrites dans un article publié dans Avancées scientifiques aujourd’hui, ce sont des coques en polymère souples, flexibles et transparentes qui contiennent des fils d’or et des plots de contact. Lorsqu’il est placé dans un milieu cellulaire, le microcap a commencé à gonfler et à se refermer autour de l’organoïde, qui mesurait un demi-millimètre.

En plus d’aider les chercheurs à surveiller les organoïdes, la technique pourrait présenter une alternative moins chère et plus éthique aux tests sur les animaux pour garantir que les produits chimiques sont sans danger pour les humains et ne causent pas de problèmes de développement du cerveau, déclare David Gracias, ingénieur chimique et biomoléculaire de Johns Hopkins. et l’un des auteurs de l’étude.

“Beaucoup de produits chimiques sont impliqués dans les maladies du cerveau, mais il n’y a pas de moyen facile de les dépister”, dit-il. “Le dépistage d’un produit chimique peut coûter plus d’un million de dollars en raison du coût des animaux, et les préoccupations éthiques sont également là.”

Le processus, inspiré des micropuces, pourrait créer des bouchons qui peuvent être personnalisés pour s’adapter plus ou moins librement autour d’organoïdes de différentes tailles, ce qui signifie qu’ils pourraient mesurer l’activité électrique des organoïdes à différents stades de développement.

Ayant prouvé que le bouchon fonctionne pour un organoïde, l’équipe prévoit d’étendre l’expérience, en créant une chaîne de montage de 100 organoïdes pour effectuer des tests en parallèle. Ceux-ci pourraient être connectés à des micropuces ou à d’autres organoïdes à l’avenir. Leurs collègues des sciences du cerveau pourraient également utiliser les organoïdes connectés pour cribler des médicaments et des thérapies potentielles pour l’autisme, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et d’autres affections cérébrales.

“Beaucoup de gens croient que le cerveau est la frontière ultime que nous n’avons pas comprise”, déclare Gracias. « Nous avons pensé à les connecter à des ordinateurs et entre eux. Si vous pouvez créer un mini-cerveau, il est possible que vous puissiez le connecter à un autre. C’est très excitant.”