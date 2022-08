Les mini-robots arrivent-ils dans un hôpital près de chez vous ?

2 août 2022 – Imaginez être transporté dans la salle d’opération où votre équipe chirurgicale attend – le chirurgien, l’anesthésiste et… un petit robot crabe.

Les scientifiques de la Northwestern University ont construit un robot crabe super petit qui pourrait un jour effectuer des tâches chirurgicales délicates – pénétrer dans votre corps pour suturer de petites artères rompues, dégager des artères obstruées ou traquer des tumeurs cancéreuses.

Le crabe peekytoe à six pattes et d’un demi-millimètre de large, décrit dans un récent numéro de Robotique scientifique, est le plus petit robot marcheur télécommandé au monde. Il peut se plier, se tordre, marcher et sauter et est actionné à l’aide d’un laser télécommandé.

C’est l’une des dernières avancées de la recherche s’étendant sur une décennie qui vise à créer des machines miniatures pour effectuer des travaux pratiques dans des endroits difficiles d’accès. Ce crustacé synthétique et d’autres “microrobots” peuvent aider les équipes chirurgicales plus tôt que vous ne le pensez, grâce aux progrès de la robotique et de la science des matériaux. Mais que doit-il se passer avant que ce futur ne devienne réalité ?

La fabrication d’un crabe robot

Fabriquer un crabe robot de la taille d’une puce est “assez simple”, déclare un ingénieur en bioélectronique Jean Rogers, PhD, qui a dirigé la recherche. « Il se compose de trois types de matériaux : un polymère, un alliage à mémoire de forme et du verre.