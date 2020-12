Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

La chaleur et l’humidité de votre salle de bain (ou de votre maison, si vous n’avez pas de climatisation) peuvent être moins qu’idéales pour les produits de soin de la peau. Entrez donc dans le mini-réfrigérateur de soins de la peau. Ces adorables réfrigérateurs minuscules maintiennent vos sérums, crèmes et plus à une température idéale pour qu’ils ne se détériorent pas, en plus de leur donner une touche de fraîcheur pour les dégonfler. Investissez dans un pour voir la différence par vous-même.

Ci-dessous, certains des meilleurs (et des plus mignons) réfrigérateurs de soins de la peau autour de Ulta, Sephora et plus.